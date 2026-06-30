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Mundial 2026 en vivo hoy 30 de junio: últimas novedades de Uruguay tras la eliminación y partidos del día

Siguen las repercusiones de la eliminación de Uruguay y hoy habla Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Además, se disputan tres partidos que prometen mucha emoción por los dieciseisavos de final.

El País
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El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Foto: AFP

Este martes tendremos tres partidos en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras una jornada en la que clasificó Brasil con una remontada agónica y Paraguay dio la sorpresa derrotando por penales a Alemania. Asimismo, Marruecos selló su pasaje a la siguiente instancia con el arquero Yassine Bounou siendo determinante en la definición ante Países Bajos.

La pelota vuelve a rodar hoy desde las 14:00 horas con el cruce entre Costa de Marfil y Noruega a las 14:00 horas en el Estadio Dallas, situado en Arlington.
Por su parte, Francia, la actual subcampeona del mundo, se medirá ante Suecia desde las 18:00 en el Estadio Nueva York .

El último partido de la jornada lo protagonizará México, uno de los anfitriones, que tendrá enfrente a Ecuador a partir de las 22:00 en el Estadio Ciudad de México.

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