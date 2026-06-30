Mundial 2026 en vivo hoy 30 de junio: últimas novedades de Uruguay tras la eliminación y partidos del día

Este martes tendremos tres partidos en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras una jornada en la que clasificó Brasil con una remontada agónica y Paraguay dio la sorpresa derrotando por penales a Alemania. Asimismo, Marruecos selló su pasaje a la siguiente instancia con el arquero Yassine Bounou siendo determinante en la definición ante Países Bajos.

La pelota vuelve a rodar hoy desde las 14:00 horas con el cruce entre Costa de Marfil y Noruega a las 14:00 horas en el Estadio Dallas, situado en Arlington.

Por su parte, Francia, la actual subcampeona del mundo, se medirá ante Suecia desde las 18:00 en el Estadio Nueva York .

El último partido de la jornada lo protagonizará México, uno de los anfitriones, que tendrá enfrente a Ecuador a partir de las 22:00 en el Estadio Ciudad de México.

