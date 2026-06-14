Australia vs. Turquía en vivo: ambos buscan ser los únicos líderes del grupo B que comparten con Canadá y Bosnia
Los oceánicos afrontan su sexta participación consecutiva en la Copa del Mundo, mientras que los turcos retornan a la competición luego de 24 años de ausencia.
El grupo B se cierra con la disputa del último partido del último partido del tercer día de competencia, a partir de la 1:00. Australia y Turquía van por ser los únicos punteros del grupo B, luego del empate de Canadá y Bosnia en el segundo día de competencia.
Para la selección oceánica será su sexta participación en Mundiales de forma consecutiva, mientras que los turcos vuelven a la competición tras 24 años de ausencia, cuando se alzaron con la medalla de bronce.
Australia vs. Turquía
Australia: Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burguess, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda; Mohamed Touré. DT: Tony Popovic.
Turquía: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek; Arda Güler, Orkun Kökçü, Barış Yılmaz; Kerem Aktürkoğlu. DT: Vicenzo Montella.
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