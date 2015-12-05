Washington Beltrán elegido para el comité ejecutivo de Odesur

El secretario general del Comité Olímpico Uruguayo y director de El País fue elegido por unanimidad para integrar el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur).



El secretario general del Comité Olímpico Uruguayo, Washington Beltrán, fue elegido por unanimidad para integrar el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur).

La elección se realizó el viernes en Lima, durante la Asamblea General Extraordinaria de la Organización.

Beltrán es director del diario El País, abogado y dirigente deportivo de extensa trayectoria, integra el Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Uruguayo desde el 2008, estuvo vinculado al tenis y entre 2005 y 2012 fue presidente de la Federación Uruguaya de Natación y vicepresidente de la Confederación Suramericana.



Julio César Maglione y Washington Beltrán.

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