Se viene la Copa Cottage-Claro de polo: quiénes la juegan y cuándo son los partidos

El polo uruguayo tendrá este fin de semana uno de los torneos más atractivos de su calendario con la disputa de la undécima edición de la Copa Cottage-Claro que comenzará este viernes y que finalizará el domingo.

El certamen tuvo su lanzamiento el miércoles con la presencia de Gonzalo Etcheverry de la Secretaría Nacional del Deporte, Eduardo Balbi por la Asociación Uruguaya de Polo, Aparicio Oddo por Jacksonville, Gilberto Echeverry por el Hotel Cottage y Marcia Rasner por Claro.

Las canchas de Jacksonville serán el escenario para el evento que tendrá tres jornada de alto nivel pero también varias actividades sociales con activaciones con diferentes auspiciantes, gastronomía, exhibiciones de polo femenino e infantil y un after tras la disputa de las finales el domingo.

Serán seis los equipos que dirán presente en esta undécima edición de la Copa Cottage-Claro y esllos son La Gocharda, Doctari, Campiglia Pilay, Cardona Polo Game, Eco Ranch y Jacksonville.



El lanzamiento de la Copa Cottage-Claro de polo. Foto: Difusión.

Así se jugará la Copa Cottage-Claro

Viernes 26 de noviembre

15:00 horas | La Gocharda vs. Hara Polo Game

16:00 horas | Eco Ranch vs. Doctari

17:00 horas | Jacksonville vs. Campiglia Pilay

Sábado 27 de noviembre

15:00 horas | La Gocharda vs. Jacksonville

16:00 horas | Cardona Polo Game vs. Doctari

17:00 horas | Eco Ranch vs. Campiglia Pilay

Domingo 28 de noviembre

12:00 horas | Final de la Copa Cottage-Claro.

El sorteo del fixture de la Copa Cottage-Claro de polo.

Los equipos de la undécima Copa Cottage-Claro de Polo



La Gocharda: Federico Soneira, Horacio Stirling, Santiago Pereira y Alexis Boismenú.

Doctari: Jerónimo Arocena, Federico Arocena, Francisco Pitt y Guillermo Besozzi.

Campiglia Pilay: Javier Vigo, Ignacio Goncalves, Marcos Stirling y Justino Lestido.

Cardona Polo Game: Pablo Portela, Ignacio Portela, Gastón Laguarda y Juan José Falero.

Eco Ranch: Andrés Deus (h), Francisco Arocena, Miguel Arocena y Valentín Martínez.

Jacksonville: Aparicio Oddo, Santiago Paz, Federico Leindekar y Wilfredo Bunge.