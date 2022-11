Uruguayo Carlos Díaz salió campeón de la Copa América de Karate Kyokushin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo Carlos Díaz (40) salió campeón y, además, fue elegido el mejor competidor de la 4ta. Copa América de Karate Kyokushin Unión, que se realizó en Antofagasta (Chile) el 22 de Octubre de 2022.



El Karate Kyokushin es un estilo de karate creado en 1953 por el maestro de artes marciales japonés de origen coreano Masutatsu Oyama. Es uno de los estilos de artes marciales más duros del mundo. En los combates, solo se utiliza una protección inguinal, pero no se usan guantes ni protectores para piernas.



En el campeonato disputado en Antofagasta participaron 300 karatecas en distintas categorías de Canadá, Colombia, Chile, Bolivia, Perú, Brasil y Uruguay.



El evento fue fiscalizado por el karateca Shihan Okamotu Toru, quien fuera Campeón del Mundo en Tokyo (Japón) en 1999.



En Chile, Carlos Díaz salió campeón en la Categoría Senior de 40 a 49 años (más de 80 kilos).



El premio de “Mejor Competidor del Torneo” lleva el nombre "Sensei Néstor Duarte", quien fue docente de Días y falleció en 2022. “Haber recibido esta distinción me llena de orgullo”, dijo Díaz a El País, quien practica Karate desde los nueve años.



El equipo uruguayo estuvo integrado por cuatro competidores más, los cuales protagonizaron duros combates pero no pudieron avanzar en el campeonato.



El próximo objetivo de Díaz es participar en la 5ta. Copa América a realizarse en 2024 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).



El próximo año se realizará el Campeonato del Mundo de esta disciplina en Japón, pero por falta de recursos Uruguay no podrá participar del mismo.