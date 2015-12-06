Uruguay presente en el Ejecutivo de Odesur

El Dr. Washigton Beltrán, Secretario General del Comité Olímpico Uruguayo (COU), fue electo por unanimidad para ser parte del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur).

La elección se llevó a cabo el viernes durante la Asamblea General Extraordinaria de Odesur, celebrada en la ciudad de Lima, Perú.

Beltrán, abogado de profesión, vinculado al periodismo como director del diario El País y dirigente deportivo de extensa trayectoria, integra el Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Uruguayo desde el año 2008, estuvo vinculado al tenis y entre 2005 y 2012 fue el presidente de la Federación Uruguaya de Natación (FUN) y Vicepresidente de la Confederación Sudamericana de esta disciplina.

De esta manera, Uruguay logra tener nuevamente un integrante en el Comité Ejecutivo de Odesur, organización que prepara los Juegos de Cochabamba 2018, que marcarán el inicio de un nuevo ciclo olímpico.

Uruguayos. Julio César Maglione y Washington Beltrán.

DEPORTE