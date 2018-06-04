Una tercera vuelta fatídica

JUEGOS ODESUR

Cochabamba 2018: Álvarez y Martínez fallaron en esa ronda



rafael rodríguez larreta En los Juegos Sudamericanos. Franco Martínez, Juan Álvarez e Inés Rapetti.

Finalizó el pasado sábado la participación de los golfistas celestes en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018.

Juan Álvarez, que era la esperanza celeste para obtener una medalla, estuvo muy cerca de conseguirla. A falta de dos rondas para terminar el certamen Juan, se encontraba en el tercer lugar con un total de 145 golpes y con grandes chances de poder pelear por el primer puesto.

Lamentablemente, la tercera ronda resultó nefasta para las aspiraciones celestes. Juan empleó 81 golpes, y con eso dilapidó sus chances de pelear por una medalla. Después, en la cuarta y última vuelta, Álvarez estuvo sensacional. Una ronda de 67 golpes, cinco bajo el par, determinó que nuestro mejor exponente culminase en el sexto lugar, con un total de 293 golpes, cinco sobre el par.

El otro representante uruguayo en el torneo masculino, Franco Martínez, tuvo una gran primera inicial que nos invitaba a soñar con otra buena actuación, pero también cayó en la maldición del tercer día de juego: fue descalificado por un error en la presentación de su tarjeta.

En la categoría individual de caballeros, Jorge García, de Venezuela, con 281 golpes se llevó la medalla de oro. Carlos Franco, el mítico jugador paraguayo, laureado mundialmente, finalizó en el segundo lugar con 287 golpes y con ello obtuvo la medalla de plata. Santiago Gómez, de Colombia, se quedó con el bronce.

Por el lado de las damas, Inés Rapetti finalizó su actuación con 322 golpes, y se ubicó en el puesto 12. Paola Moreno, de Colombia, fue la vencedora y se quedó con la medalla de oro. Milagros Chaves y Sofía García, ambas de Paraguay, se ubicaron en la segunda y la tercera posición.

La categoría dobles mixta premió con el oro a la pareja paraguaya integrada por Milagros Chaves y Carlos Franco. Paola Moreno y Daniel Zuluaga (Colombia) alcanzaron la plata y el bronce fue para Manuela Carbajo Re y Martín Contini (Argentina).

Uruguay estuvo representado por la dupla por Rapetti-Álvarez, que finalizó en la novena ubicación con 615 impactos.

