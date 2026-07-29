Se disputó la Copa Bigua de Natación con 120 nadadores extranjeros y ocho récords nacionales absolutos

Alrededor de 300 nadadores compitieron en las 38 pruebas de la Copa Biguá de natación que se disputó durante dos días, el pasado fin de semana, en la pileta corta de 25 metros del club Villa Biarritz y tuvo un alto nivel de competidores con 120 atletas extranjeros y tres nuevos récords nacionales.

El Club Biguá terminó en primer lugar por equipos, seguido del Club Olimpia y en el torneo se consiguieron ocho nuevos récords nacionales absolutos con destacada actuación de Nicole Frank, consiguiendo dos de ellos.

En la rama masculina se destacaron Diego Aranda, con un tiempo de 21.65 en 50 metros libres, Leo Nolles con 25.12 en 50 metros espalda y Manuel Machado que detuvo el cronómetro de la prueba de 200 metros pecho en 2:15.30. Todos récords nacionales absolutos.

En femenino la gran destacada fue Nicole Frank, de 23 años y nadadora de la Federación Uruguaya de Natación, que alcanzó dos récords nacionales. En 50m pecho terminó solo por detrás de la argentina Macarena Ceballos, campeona sudamericana y semifinalista olímpica y registró un tiempo de 31.79. También fue récord nacional en los 100m con una marca de 1:08.56.

Nicole Frank alcanzó dos récords nacionales absolutos en la Copa Biguá. Foto: Federación Uruguaya de Natación

Los otros récords nacionales absolutos a nivel femenino estuvieron a cargo de Angelina Solari, del Club Olimpia con una marca de 2:02.10 en los 200m libres, Abril Aunchayna con un tiempo de 2:13.07 en 200m espalda y Pila Cañedo con una marca de 17:17.21 en los 1500m libre.

Récords Nacionales de Relevos:

4×50 m libre masculino – Club Biguá de Villa Biarritz – 1:28.20

Leo Nolles, Mateo Gómez, Diego Aranda y Ben Nolles.

4×50 m combinado masculino – Club Biguá de Villa Biarritz – 1:38.46

Juan Ignacio Saint-Upery, Manuel Machado, Leo Nolles y Diego Aranda

4×100 m libre masculino – Club Biguá de Villa Biarritz – 3:20.99

Diego Aranda, Ben Nolles, Leo Nolles y Mateo Gómez.

4×100 m libre femenino – Club Atlético Olimpia – 3:51.04

Luciana De Armas, Belén Zeballos, Manuela Stenger y Angelina Solari

Diego Aranda, Ben Nolles, Mateo Gómez y Leo Nolles se destacaron en relevo masculino de la Copa Biguá. Foto: Federación Uruguaya de Natación

Récords de Categoría:

Agustina Presno – Infantil B2 – 200 m pecho – 2:42.20

Sofía Atay – Juvenil B – 1500 m libre – 18:10.68

Mar Cassou – Juvenil A – 400 m combinados – 5:11.51

Relevo 4×200 m libre mixto – IDM – Juvenil B – 8:37.97

Felipe Armand Ugon, Zaira Santangelo, Candela Lescano y Tiago Velazco