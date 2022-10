El ritual de Tom Brady para mantener su rendimiento deportivo que rompió su matrimonio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia de que Tom Brady y Gisele Bündchen están separados y al borde del divorcio tomó a muchos por sorpresa. Es que la historia del jugador más ganador en la NFL y la supermodelo brasileña parecía inquebrantable, sin embargo parece haber llegado a un punto final por los rituales del deportista.

Luego de anunciar que dejaría de jugar al fútbol americano, Brady se retractó rápidamente y ya disputa la temporada con los Tampa Bay Bucaneers.

El sitio web estadounidense Radar, reportó que la relación se habría compinado debido a que él no satisface las necesidades sexuales de la supermodelo, ya que no tiene sexo con ella durante la temporada deportiva.

"Ella necesita más", dijo una fuente cercana a los Tampa Bay Bucaneers. Este dato fue confirmado durante una entrevissta por Brady, quien dijo a Dax Shepard, que no tiene sexo antes de los partidos de la NFL .

Sin embargo, la modelo no cree que el deportista de 45 años no quiera tener sexo por su rendimiento, sino que ya no está enamorado.

El mismo medio, señala que las obligaciones de la liga de fútbol americano y la falta de sexo son lo que terminó con el matrimonio, así como que Gisele se sintió traicionada cuando el deportista se comprometió a disputar una temporada más.