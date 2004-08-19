Paraguay y Costa Rica en carrera

AFP

El fútbol latinoamericano infló el pecho ayer en el torneo olímpico con las heroicas clasificaciones de Paraguay y Costa Rica para los cuartos de final, llave en la que Italia entró a duras penas por la puerta trasera, a diferencia de Portugal que le dijo adiós a Atenas-2004.

En Atenas, ante unas 20.000 almas, el coraje paraguayo puso de rodillas a la orgullosa Italia al vencerla 1-0 y ganar sorpresivamente la serie B.

En Heraklion, cuando el seleccionado costarricense parecía preparado para hacer las maletas de regreso a San José, también sorpresivamente derrotó a Portugal por 4-2 y lo dejó afuera del certamen.