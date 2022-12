Hockey femenino: Old Girls se consagró bicampeón tras vencer a Carrasco Polo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado se disputó la final del campeonato uruguayo de hockey femenino sobre césped. El encuentro definitorio enfrentó a Old Girls ante Carrasco Polo en el complejo Cancha Celeste. Old Girls logró imponerse 2 a 1 y se coronó bicampeón.

Las azulgranas llegaron a la final de los playoffs después de haber ganado la tabla anual, lo que obligaba a Carrasco Polo a ganar el sábado para forzar otra final definitoria.

Sin embargo, esto no fue necesario, ya que gracias a las anotaciones de Sophie Tatton y Candelaria Giménez Old Girls abrochó el título en la primera final. Teresa Viana había igualado el marcador para Carrasco Polo en el segundo cuarto.

A lo largo del 2022, Old Girls logró también los campeonatos en las categorías Intermedia A, Intermedia C y Sub 14.

La final del sábado en Cancha Celeste donde se vivió un lindo ambiente contó ingreso gratuito de público y puestos de venta de comida que le dio un gran marco al encuentro.