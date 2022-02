Nathan Chen apunta al oro tras brillar en el programa corto de patinaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estadounidense Nathan Chen lidera, por delante del japonés Yuma Kagiyama, la prueba de patinaje artístico masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, después de disputarse este martes en la capital china el programa corto.

Chen logró 113,97 puntos, cinco más que su rival nipón (108,12) y ocho más que el tercer posicionado, el también japonés Shoma Uno (105,9). El estadounidense, uno de los favoritos para hacerse con la medalla de oro, usó la canción "La Boheme" de Charles Aznavour y mostró su repertorio de saltos cuádruples para hacerse con el primer puesto.

De momento, Chen, de 22 años, se saca la espina de su mal rendimiento en el programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, en el que terminó decimoséptimo.



En cuarta y quinta posición, respectivamente, acabaron el surcoreano Cha Junhwan y el georgiano Morisi Kvitelashvili, cuya buena actuación se vio eclipsada por competir justo después del inmaculado 'show' del estadounidense.



Decepción de Yuzuru Hanyu

El japonés Yuzuru Hanyu, que aspira en esta cita olímpica a convertirse en el primer hombre en conseguir el oro en tres Juegos consecutivos desde que el sueco Gillis Grafstrom lo lograra en 1920, 1924 y 1928, se tuvo que conformar con un octavo puesto y 95,15 puntos.



Hanyu no pudo recuperarse de un inicio titubeante en su actuación en el que dejó a medias lo que se suponía que iba a ser un cuádruple Salchow.

Pese a su fallo, la buena puntuación técnica del resto de su desempeño le permite seguir aspirando a una medalla tras el programa libre que se disputará el próximo día 10, en el que podría intentar la primera cuádruple axel de la historia.



Sorpresa mexicana

El patinador mexicano Donovan Carrillo logró hoy con 79,69 puntos su mejor resultado de la temporada durante el programa corto de patinaje artístico masculino y se clasificó para el programa libre.



Carrillo, debutante en unos Juegos, es el primer patinador olímpico mexicano en treinta años.



Vestido de negro y oro, el patinador artístico ejecutó su rutina a los acordes de la canción 'Black Magic Woman' de su compatriota y también tapatío Carlos Santana.



El joven de 22 años, visiblemente emocionado al abandonar la pista de hielo, dedicó su actuación a su familia "y para todo México", y añadió que "los sueños se hacen realidad".



Dos generaciones en los segundos juegos de la pandemia

Carrillo es uno de los jóvenes, junto con tres componentes del equipo ruso y el italiano Daniel Grassl, de 19 años, que han competido hoy junto a atletas más veteranos como el canadiense Keegan Messing, que terminó en meritorio noveno puesto teniendo en cuenta que llegó a Beijing sólo 24 horas antes del evento tras una odisea que comenzó cuando dio positivo por covid antes de viajar a la capital china.



Messing tuvo que dar negativo en cuatro pruebas PCR sucesivas para que le permitiesen la entrada en el país, en una época en que los vuelos a China desde el extranjero escasean.



Menos suerte, pese a hallarse en Beijing, tuvo el estadounidense Vincent Zhou, que no pudo participar en la competición tras dar positivo por covid en los últimos días pese a "haber hecho todo lo posible" por no contagiarse, explicó en su perfil en la red social Instagram.



Por su parte, el patinador chino y dos veces medallista Jin Boyang, pese a contar con el apoyo del reducido público del estadio debido a las restricciones por la pandemia, no pudo repetir su éxito en los pasados Juegos de Invierno de Pyeongchang, cuando acabó cuarto en el programa corto con 103,32 puntos.



Pese a competir en casa, Jin se tuvo que conformar con 90,98 puntos y un undécimo puesto.