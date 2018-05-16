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El País Ovación Multideportivo

Los atletas celestes se preparan para Bolivia

16/05/2018, 01:10
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Emiliano Lasa en los Panamericanos de Toronto. Foto: Efe.

ODESUR

Serán del 26 de mayo al 8 de junio

Emiliano Lasa en los Panamericanos de Toronto. Foto: Efe.
Emiliano Lasa en los Panamericanos de Toronto. Foto: Efe.

Los uruguayos se preparan para competir en los Juegos Suramericanos. En este sentido, hay un grupo de atletas que viene arontándose desde hace varios meses para intentar ir a Cochabamba a los Odesur en búsqueda de medallas.

La Confederación Atlética del Uruguay estuvo apoyando a distintos atletas que participarán. Emiliano Lasa, Déborah Rodríguez, los mediofondistas María Pía Fernández y Eduardo Gregorio, Andrés Silva, Martín Castañares en garrocha y Lorena Aires serán algunos de los atletas que habrá entre los centenares de deportistas uruguayos que asistirán.

Los celestes se han venido preparando para el evento que será a una altitud de 2.500 metros en Bolivia.

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