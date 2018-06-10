La mejor actuación celeste en 28 años

JUEGOS ODESUR



Las 32 medallas con las que la delegación uruguaya cerró su participación en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 significaron la mejor en los últimos 28 años. Desde los Juegos de Lima en 1990, donde Uruguay sumó 41, los deportistas celestes no lograban una suma como la reciente.



Gayoso, Kirschenbaum, Schiavo y Cartro: bronce en 3x3. Foto: Fubb

Uruguay se quedó con cinco oros (dos de atletismo, karate, básquetbol y tiro), 10 de plata (atletismo, judo, rugby, gimnasia artística, vela, fútbol, volley, hockey y dos de pelota vasca) y 17 de bronce (atletismo, vela, básquetbol, judo, pelota vasca, tres de taekwondo, dos de canotaje y siete de remo).

En la última edición, en Santiago 2014, los celestes se habían quedado con apenas 12 medallas (tres oros, cuatro platas y cinco bronces) y en Medellín 2010 solo 12 (un oro, ocho platas y cuatro bronces).

Las apuestas para Asunción 2002 será superar las 32 logradas en Bolivia.

