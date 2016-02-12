Uruguay goleó a Colombia y se metió en las semifinales de las Eliminatorias.

La selección uruguaya de futsal está en las puertas de la clasificación al Mundial de la disciplina y esta noche jugará la semifinal contra Brasil.

La Celeste goleó el miércoles por la noche a Colombia jugando un partidazo, con una magistral actuación colectiva e individualidades que rozaron la perfección como las de Federico Fedele, Gabriel Palleiro y Richard Catardo.

El equipo dirigido por Diego DAlessandro se quedó con una gran victoria por 4 a 0, con goles de Ignacio Salgués, Fedele en dos oportunidades y Palleiro.

Con ese resultado, Uruguay se quedó con el segundo lugar del Grupo "B" detrás de Argentina, mientras que por el "A" avanzaron Brasil y Paraguay, el anfitrión.

Ahora los celestes están cerca de conseguir el gran objetivo: clasificarse al Mundial. Las Eliminatorias de Paraguay clasifican a los tres primeros y en caso de vencer a Brasil, la meta estará cumplida. De lo contrario, Uruguay deberá jugar por el tercer puesto.

Hoy definen el pasaje a la final.

Las Eliminatorias de Paraguay tendrán hoy la disputa de las semifinales en el Polideportivo Sol de América. A partir de la hora 20:30 se medirán Uruguay ante Brasil, mientras que desde las 22:30 se enfrentarán el anfitrión Paraguay y Argentina. Los ganadores irán al Mundial.

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