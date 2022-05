Jai Hindley y un histórico triunfo: se quedó con el Giro de Italia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El australiano Jai Hindley (Bora Hansgrohe) se proclamó campeón de la 105 edición del Giro de Italia tras la disputa de la vigésima primera y última etapa, una contrarreloj individual de 17,4 kilómetros con salida y llegada en Verona, en la que se impuso el campeón de Italia Matteo Sobrero (BikeExchange).

Sobrero se llevó la crono con un tiempo de 22’54”, con una media de 46,5 kilómetros por hora. La segunda plaza fue para el neerlandés Thymen Arensman (Jumbo Visma) a 23 segundos y la tercera para otro neerlandés, Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix), a 40.

El australiano Jai Hindley (Perth, 26 años) hizo historia al ser el primer ciclista "aussie" en ganar la maglia rosa del Giro. Supo defender la ventaja respecto al ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) para imponerse sin apuros. Mikel Landa estuvo lejos de sus rivales de la general, pero conservó el tercer lugar del cajón.

En el resto de clasificaciones, el maillot azul de la montaña ha sido para el neerlandés Koen Bowman (Jumbo Visma), el blanco de mejor joven para el español Juan Pedro López (Trek Segafredo), la maglia "ciclamino", morada, por puntos para el francés Arnaud Démare (Groupama) y el mejor equipo fue el Bahrain Victorious.



Jai Hindley, el ganador del Giro de Italia. Foto: EFE.

El orgullo de ser el primer australiano campeón del Giro

Jai Hindley se mostró "orgulloso" de ser el primer ciclista australiano ganador del Giro de Italia, hecho que se confirmó tras la contrarreloj final de la 105 edición que entró en el anfiteatro romano de Verona.

Después de haberse quedado con la miel en los labios en 2020, cuando Hindley terminó segundo perdiendo la maglia rosa el último día, también en Verona, el ciclista "aussie" luchó "a muerte" para no repetir la amarga experiencia.

"Tengo muchas emociones juntas. Tenía presente lo que pasó en 2020. Ganar el Giro es increíble. Me sentí muy bien, como si volara. No podía permitir que aquella experiencia se volviera a repetir. Iba recibiendo referencias en la crono y me sentía bastante bien en la bicicleta. Así que al final pude tomar las curvas con cautela y asegurar", dijo Hindley en la meta.

Hindley pasó a la historia del ciclismo de su país. Su compatriota Cadel Evans llegó a lucir la maglia rosa, pero no logró la victoria final. "Soy un australiano orgulloso y estoy encantado de llevarme esta victoria a casa, siendo además el primer australiano en ganar el Giro de Italia".