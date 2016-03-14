Fue doblete de Déborah

La uruguaya fue medalla de oro y Andrés Silva plata en los 400 con vallas.

Déborah Rodríguez y Andrés Silva brillaron en Brasil y fueron los responsables de darle más triunfos al atletismo uruguayo en la primera etapa del Campeonato Paulista.

Los dos atletas viajaron a tierras brasileñas junto a su entrenador Andrés Barrios y redondearon una notable actuación que comenzó el sábado con la medalla de oro para la uruguaya en los 400 metros con un tiempo de 53"55.

En la jornada del domingo, Déborah volvió a salir a escena y también lo hizo Andrés Silva, quien viajó para competir en los 400 metros con vallas por primera vez en el 2016 y luego de ocho meses en los que por la sanción que le impuso la IAAF no pudo correr.

Sobre las 13:20, Déborah compitió en la prueba de los 400 metros con vallas de la rama femenina y nuevamente se quedó con la medalla dorada con una marca de 57"84. La uruguaya de 23 años posee el récord nacional de esta especialidad con 56"30, tiempo conseguido en el 23 de agosto de 2015 en el Mundial de Mayores disputado en Beijing, China.

De esta manera, Déborah Rodríguez consiguió dos preseas de oro en la misma cantidad de competencias disputadas en San Pablo.

La otra muy buena noticia para el atletismo uruguayo tuvo como protagonista a Andrés Silva, quien reapareció en las pistas para correr en los 400 metros con vallas.

El atleta de 29 años ya había vuelto al ruedo de manera oficial el 20 y el 21 de febrero en el Torneo Apertura en la Pista del Parque Batlle de Montevideo pero en los 400 y 800 metros llanos.

Ayer, Silva se dio el gusto de regresar a las pistas en su especialidad y fue medalla de plata en San Bernardo con una marca de 50"81, un buen tiempo para ser su primera carrera de la temporada y teniendo en cuenta que el tacuaremboense busca correr por debajo de los 49"40 para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

"Estoy muy feliz por haber vuelto a correr en los 400 con vallas. La carrera fue impecable y me quedé muy conforme, motivado y con sensaciones muy buenas", le dijo el atleta a Ovación desde Brasil.

Ahora, Silva seguirá buscando la marca para ser olímpico por cuarta vez en su carrera y la próxima instancia será el Darwin Piñeyrúa.

Déborah Rodríguez ya tiene la marca para competir en los 800 metros llanos de los Juegos Olímpicos y ahora va por conseguir su tiempo en los 400 metros con vallas. Necesita correr por debajo de los 56"20. Andrés Silva también quiere la clasificación olímpica en los 400 con vallas y para eso, precisa una marca que esté por debajo de los 49"40.

Deborah Rodriguez

ATLETISMOENRIQUE ARRILLAGA