Exagente de Schumacher pidió a la familia que aclare su estado de salud: "Escuchamos mentiras"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Willi Weber, exagente de la leyenda de la Fórmula 1 Michael Schumacher, pidió al familia del expiloto que aclare cuál es su estado de su salud. El alemán sufrió un accidente de esquí que le provocó graves daños cerebrales, el 29 de diciembre de 2013.

"Fue un dolor enorme para mí. Intenté cientos de veces contactar con Corinna (esposa de Schumacher) y no contestaba. Llamé a Jean Todt (exdirectivo de Ferrari) para preguntarle si debería ir al hospital y me dijo que esperara, que era demasiado pronto. Llamé al día siguiente y nadie contestó. No esperaba un comportamiento así y aún estoy enfadado con eso", contó a La Gazzetta dello Sport.

"Me mantuvieron fuera mientras me decían que era demasiado pronto, bien ahora es demasiado tarde. Han pasado nueve años. Quizás deberían decir las cosas como son", agregó.



"Puedo entender la situación inicial, ya que yo siempre hice todo lo posible para proteger la privacidad de Michael, pero desde entonces solo he escuchado mentiras por su parte", sumó.

Weber destacó que Schumacher era "como un hijo" para él. "Creo que los fans de Michael serían felices si recibiesen un mensaje honesto acerca de su salud. También ayudaría a las personas con las que Michael trabajó durante todos esos años a lidiar mejor con la situación", finalizó.