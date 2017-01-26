El Schneck Alas Rojas a Paraguay

Un equipo uruguayo dirá presente en una nueva edición de la Vuelta Ciclista Alto Paraná de Paraguay y será el Schneck Alas Rojas de Santa Lucía.

El conjunto canario, que viene teniendo una notable temporada a nivel nacional de cara a las pruebas más importantes que se vendrán como Rutas de América y la Vuelta Ciclista del Uruguay, saldrá a probarse a nivel internacional con Ramiro Vidal como director deportivo.

Los ciclistas del Schneck Alas Rojas de Santa Lucía serán Richard Mascarañas, Jorge Bravo, Matías Presa, Nicolás Arachichu, Néstor Pías y Fabián Aguilar.

La cuarta edición de la Vuelta Ciclista Alto Paraná, que repartirá más de 25 mil dólares en premios, se pondrá en marcha mañana y se extenderá hasta el jueves 2 de febrero con un total de siete etapas.

La primera será desde Alto Paraná, pasando por Ciudad del Este y con llegada a Mallorquín con 98 kilómetros.

Alas Rojas. La Vuelta comienza mañana.

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