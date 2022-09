“Lo di todo, salí a dejarlo todo”: Bruno Cetraro tras su histórica actuación en el Mundial de remo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Bruno Cetraro escribió otro capítulo en la historia del remo: logró el cuarto puesto en el single ligero del Mundial que se está llevando a cabo en República Checa y consiguió un hecho sin precedentes para Uruguay en esta competición.

Es que con el cuarto lugar, el remero del Montevideo Rowing Club es ahora el de mejor posición en un Mundial Senior ya que superó a Jesús Posse, quien terminó sexto en Eslovenia 1989.

Lo cierto es que tras esa histórica actuación, Cetraro se expresó en las redes sociales este sábado y publicó un emotivo mensaje: “Cuarto del Mundo! Logrando así la mejor posición histórica para Uruguay en un mundial absoluto. Qué decir... Lo di todo, salí a dejarlo todo, a que no hubiera un si hubiera hecho esto... muy contento por ello y por el proceso”.

“Los que me conocen bien saben que nunca voy a quedar satisfecho porque siempre quiero ir por todo. Pero al igual que uno hay gente que se prepara y va en busca de su sueño. En esta oportunidad fueron mejores, pero la próxima la van a tener muy difícil porque voy a ir por ello”, agregó el remero celeste que consiguió el Diploma Olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 junto a Felipe Klüver en el doble par peso ligero.

Por otra parte, el competidor agregó: “Pensar que meses atrás este Mundial no estaba en los planes y tuve que luchar por hacer un lugar que no existía y demostrar que estaba a la altura de lo que estaba pidiendo. Las circunstancias hicieron que estuviera en este Mundial solo pero nos las supimos arreglar gracias mi familia y amigos que me hicieron no sentirlo. Gracias @nicole.yarzon por aguantarme día a día y venirme a alentar! Gracias a @federacionuruquayaderemo por confiar en mí. Gracias a @davidcifuentespalacios @marcos.c.morales.7 y a mis nuevos amigos españoles que me hicieron sentir uno más. Y no menos importante gracias @agg31016 por ayudarme por ser mi sparring en cada entrenamiento y ayudarme a sacar mi mejor versión!”.

El cierre del mensaje de Bruno Cetraro fue haciendo mención a la meta que se le viene para seguir brillando en una gran temporada: “Ya rumbo para el próximo objetivo @asu2022oficial”.