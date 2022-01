Deborah Rodríguez denunció gritos racistas y agresión de hinchas durante el clásico entre Nacional y Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La atleta uruguaya Deborah Rodríguez, a través de sus redes sociales, denunció una situación que ocurrió este miércoles en el Campus de Maldonado mientras ella entrenaba y a la vez se disputaba el clásico entre Nacional y Peñarol.

En su relato sostiene que recibió gritos racistas, así como también fue agredida al punto que tuvo que intervenir la Guardia Republicana para calmar la situación.

"Yo estaba entrenando en la pista y había otras personas entrenando y cuando voy a estirar de parte de la hinchada recibo agresiones. Agresiones en las cuales me gritan 'negra de mierda', insultan mi madre y a mi hermano. Mi hermano mellizo (Ángel Rodríguez) es jugador de futbol, él jugó en Peñarol y no me pregunten de qué cuadro soy, yo no soy ni de Peñarol ni de Nacional, de ninguno de los dos y no estoy acá para hablar de fútbol, estoy para hablar de violencia", sostuvo.

"En lo personal no estaba siendo partícipe del espectáculo, no estaba en las gradas y tuvo que intervenir la Guardia Republicana porque me empezaron a tirar cosas. Me resulta muy triste a lo que llega la sociedad. La gente me agredió sin motivos. Le preguntaba y no tenían justificativo, entonces entendemos que la sociedad agrede a otros sin justificaciones y no es a lo que llega el fútbol es a lo que llega la sociedad porque tristemente en el fútbol se ve reflejado lo que es la sociedad", manifestó.

"La gente descarga lo peor de si mismo en un deporte que nada tiene que ver. Paremos con la violencia porque hoy viví una situación super desagradable que no tenía que haber vivido. Paremos con la violencia, tengamos empatía, pensemos en el otro, cómo se puede sentir la otra persona", subrayó.

"El ser humano está llegando a un punto que es lamentable y no se trata de Estado, gobierno, Ministerio del Interior o Secretaría del Deporte, sí hay cosas que les compete como autoridades, pero hay otras que van más allá y son los valores familiares y cosas que se aprenden de casa", recalcó.

"Hoy estoy contando mi historia que de seguro hay un montón de otra gente que tiene para contar la misma. Yo no me callo, yo cuento y me parece que es hora de un cambio, usemos la cabeza y pensemos", sentenció.