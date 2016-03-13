Déborah encontró oro en San Bernardo

Fue primera en la prueba de 400 metros llanos del Torneo Paulista; hoy también competirá Andrés Silva.

El atletismo uruguayo tuvo otra jornada de excelentes resultados en Brasil: Déborah Rodríguez ganó la medalla de oro en los 400 metros en San Bernardo.

La atleta uruguaya, ya clasificada a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en los 800 metros llanos, fue primera en los 400 en la prueba correspondiente al inicio del Campeonato Paulista con una marca de 53"55.

Déborah quedó bastante cerca del récord nacional que ella misma ostenta con 52"53 logrado en el Sudamericano Sub 23 de Montevideo el 3 de octubre de 2014.

La uruguaya saldrá esta tarde nuevamente a escena en los 400 metros con vallas, su especialidad, a partir de la hora 13:30.

El otro celeste que competirá en la primera etapa del Campeonato Paulista en San Bernardo será Andrés Silva, quien correrá también en los 400 metros con vallas.

Antes de viajar a Brasil junto a Déborah Rodríguez y el entrenador Andrés Barrios, Silva dijo: "Voy a medirme para ver dónde estoy en esta competencia, ya que hace ocho meses no corro en los 400 metros con vallas y por eso esta es una linda oportunidad para competir".

Silva busca la marca en la discipllina para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Rio y para conseguirlo deberá correr por debajo de los 49"50 y así sellar su tercera presencia olímpica.

Deborah Rodriguez

ATLETISMOENRIQUE ARRILLAGA