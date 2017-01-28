Alas Rojas metió el 1-2 en Paraguay

El Schneck Alas Rojas de Santa Lucía tuvo una destacada actuación en el inicio de la cuarta edición de la Vuelta Ciclista Alto Paraná, en Paraguay.

En la primera etapa, que tuvo un recorrido de 98 kilómetros entre Gobernación, Itaipú Binacional y Juan León Mallorquín, fue ganada por Richard Mascarañas, mientras que el segundo lugar fue para otro ciclista del equipo de Santa Lucía: Néstor Pías.

Los orientados por Ramiro Vidal picaron en punta además en la clasificación general por equipos de la competencia que hoy tendrá su segunda etapa con un recorrido de 147 kilómetros entre Caagazú, Simón Bolívar, Yhpu con regreso a Caagazú.

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