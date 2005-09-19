Rally de Gales se tiñó de luto

AFP

Sébastien Loeb (Citroën Xsara) deberá esperar para consagrarse campeón mundial por segundo año consecutivo, después de rechazar la victoria en el Rally de Gran Bretaña que le daba el título, tras la muerte del copiloto británico Michael Park.

En la decimoquinta prueba especial, el estonio Markko Martin (Peugeot) se salió de la carretera en Margam. El piloto no resultó herido de gravedad, pero su compañero perdió la vida cuando el estonio chocó contra un árbol a gran velocidad. Tras el accidente mortal, durante la mañana, la dirección de la carrera decidió suspender en forma definitiva la competición, con dos especiales por disputarse. En ese momento, Loeb lideraba cómodamente frente a Petter Solberg (Subaru Impreza) y Marcus Gronholm (Peugeot 307).

Por primera vez, un francés iba a reinar en tierras británicas. Pero un gesto de Loeb estiró el suspenso hasta Japón, donde el alsaciano podría consagrarse campeón mundial.

La muerte de Michael Park llevó a la escudería Peugeot a retirar a Gronholm en señal de duelo. Con el finlandés fuera de carrera, Loeb se adjudicaba la corona. "Es un deporte, yo lucho por la regularidad y a partir del momento en que Marcus (Gronholm) se retira, prefiero no ganar".

Loeb avisó sobre su decisión a Claude Satinet, director general de Citroën, y Guy Frequelin, patrón de deportes del equipo. Estos dieron libertad al piloto para tomar su decisión. Conclusión: Solberg fue el vencedor en Cardiff por cuarta vez consecutiva, delante del belga Franois Duval.

Michael park

Piloto inglés de 39 años, era el copiloto del estonio Markko Martin desde 2000 y la dupla ganó cinco rallys. Park debutó en el mundial en 1994 en un Peugeot como copiloto de David Higgins.