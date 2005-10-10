Raikkonen deslumbró

AFP

Kimi Raikkonen brilló como nunca al volante de su McLaren-Mercedes, ganando el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón, luego de haber largado en el lugar 17 de la grilla de salida.

"¡Ha sido una de las mejores carreras de mi vida!", exclamó un Raikkonen más expresivo que nunca, aunque perdiera el título de pilotos hace quince días en Brasil, donde el español Fernando Alonso se proclamó campeón del mundo con Renault.

Los podios de Alonso y de su compañero Giancarlo Fisichella, segundo, devolvieron sin embargo a Renault el liderazgo del Mundial de Constructores, con dos puntos de ventaja sobre McLaren-Mercedes, en espera del desenlace final del próximo domingo en el Gran Premio de China en Shanghai.

Las Flechas de Plata habían llegado a Japón con dos puntos de ventaja que podrían haberles dado la victoria en Japón. Pero el colombiano Juan Pablo Montoya, compañero de Raikkonen, acabó con sus opciones al destrozar su monoplaza contra un muro de neumáticos en la primera vuelta.

A 25 vueltas del final, Fisichella había sacado diferencias que parecían asegurarle el triunfo, escoltado por Jenson Button (BAR-Honda) y el australiano Mark Webber (Williams). Detrás avanzaban Raikkonen y Alonso, que habían rebasado a Michael Schumacher.

La tanda final de detenciones dejó puntero a Fisichella, segundo a Raikkonen, tercero a Webber y cuarto a Alonso, pero el español superó al australiano a cinco vueltas del final.

En la última vuelta, Raikkonen conquistó la punta con una maniobra muy lucida.