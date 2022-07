Un video de FIFA reveló qué sucedió en el gesto de Verón a Bielsa que marcó a la Brujita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002, Argentina había hecho un clasificatorio casi perfecto. La albiceleste terminó en primer lugar, doce puntos sobre Ecuador que fue segundo y trece de Brasil y Paraguay que le siguieron. Uruguay, quinto, fue a esa Copa del Mundo tras vencer a Australia en el repechaje.

Lo cierto es que fue tan bueno el nivel mostrado por Argentina en esas Eliminatorias que en el país vecino se ilusionaron mucho de cara a ese Mundial en continente asiático. No pudo ser y, no solo eso, la albiceleste no pudo pasar de la fase de grupos que compartió con Nigeria, Inglaterra y Suecia.

“Detrás de cada momento de la Copa Mundial de la FIFA hay una historia. Corea-Japón 2002. Argentina al borde de la eliminación. Tiro libre. Y entonces...”, publicó la cuenta oficial de la Copa Mundial FIFA en Twitter repasando un momento bisagra de la selección albiceleste en ese torneo.

Los protagonistas fueron el entrenador Marcelo Bielsa y uno de los referentes dentro de la cancha, Juan Sebastián Verón. Lo que ocurrió marcó a la Brujita y muchos hinchas aún no lo perdonan.

Argentina empataba con Suecia, estaba quedando fuera de octavos de final y se jugaban los minutos finales del partido. Verón era el encargado para una pelota quieta y, en la transmisión, se ve que le hace un gesto de "calma" a su entrenador. Los hinchas creyeron que no era un momento para estar tranquilo y le reprocharon mucho la actitud a la Brujita pero, ¿qué sucedió realmente?

Bielsa le había hecho un pedido a Verón: "Seba, Seba, que no quede corta", dijo el entrenador. El futbolista contestó con ese famoso gesto para transmitir "calma" que los hinchas tanto le reprocharon. El tiro libre quedó corto y Bielsa, más ofuscado, volvió a repetir lo que ya le había dicho antes.

Detrás de cada momento de la Copa Mundial de la FIFA hay una historia.



Corea-Japón 2002. Argentina al borde de la eliminación. Tiro libre. Y entonces... pic.twitter.com/bfn0dchRvj — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 26, 2022

¿Qué dijeron Bielsa y Verón tras la eliminación?

“El fútbol tiene como opción que no gane el que es mejor. Yo creo que claramente fuimos el mejor equipo del grupo. Merecimos ganar holgadamente contra Suecia, merecimos un resultado superior al que obtuvimos con Nigeria y no merecimos perder contra Inglaterra. Ha sido un fracaso porque estábamos en condiciones de obtener más de lo que obtuvimos. Ahora, no me parece justo no acompañar el análisis de un montón de otros aspectos positivos”, dijo Marcelo Bielsa, días después de la eliminación.

“A mí lo que me enseñaron fue siempre dar lo mejor, en mi club o en los clubes que estuve, que fueron muchos. Y en todos soy respetado por esto, por haber dado lo mejor. Las cosas se pueden dar de una manera o se pueden dar de otra. En la selección, justamente en ese Mundial, con todo lo que se había creado, la ilusión que se tenía, yo no llegué bien. Recuerdo que estando en Manchester pasaba un mes ahí y uno en Roma tratando de recuperar una lesión en el gemelo. Era difícil llegar bien, llegué con lo justo. Lo llevo como una cuestión que queda para gente que entiende poco de fútbol y se queda con 10 pases malos que das en un partido”, se expresó Juan Sebastián Verón, tiempo después.