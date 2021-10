El tweet de Scaloni hace cinco años pidiendo que Messi no se vaya de la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo el mundo recuerda las frases "la selección se terminó para mi" o "es increíble pero no se me da" que dijo Lionel Messi una vez que Argentina caía, una vez más, ante Chile en la final de una Copa América. Fue en 2016 en la Copa Centenario en Estados Unidos y, tras esa final, uno de los que salió a respaldar al capitán argentino pidiendo que no se fuera fue el hoy entrenador de la albiceleste: Lionel Scaloni.

¿Premonitorio? quizás, pero Scaloni conoce bien a Messi, aunque no hay mucho para descubrir ante tan buen jugador. Lo cierto es que en el peor momento del por el entonces crack del Barcelona, el entrenador que lo hizo ganar esa Copa América tan esquiva fue uno de sus fieles defensores.

"Esta imagen lo dice todo.... no te vayas Lio", escribió Scaloni en su cuenta de Twitter el 29 de junio de 2016. Ambos fueron compañeros en la selección argentina, se conocen bien, y la imagen que usó el entrenador hace cinco años se parece muchísimo a la que se hizo viral luego de la goleada de la albiceleste ante Uruguay en el Monumental.

esta imagen lo dice todo.... no te vayas Lio pic.twitter.com/zjV8vRusek — Lionel Scaloni (@lioscaloni) June 29, 2016