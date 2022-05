Desde donde toque: un hincha hizo tiempo para su equipo y se volvió viral en Paraguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nunca falta uno de esos hinchas que son capaces de cualquier cosa para que a sus equipos les vaya bien pero Silvio Sens, hincha de Ameliano, llevó esto a un extremo en el fútbol de Paraguay.

El equipo lucha por mantener la categoría y tenía un duelo clave ante 12 de octubre como local. Ameliano fue dos veces abajo en el partido y pudo empatar pero, tras la expulsión de dos jugadores, no quedó otra que conformarse con el empate y tratar de hacer correr el reloj.

Y hasta sus hinchas se mimetizaron con la situación. Ya en tiempo de descuento, 12 de octubre tuvo un córner a su favor y, antes del cobro, la pelota fue a parar a la tribuna donde estaba Silvio.

El hincha de Ameliano adoptó la misma postura que su equipo y decidió hacer tiempo. No solo no devolvió la pelota a tiempo si no que, cuando el jugador rival había puesto otra en el tiro de esquina, Silvio lanzó la suya desde la tribuna y le pegó a la que estaba en el córner.

"Encontré muchísimos comentarios, pero no me sirve eso (ser viral), quiero que Ameliano consiga los puntos, si me necesitan me tiro de cabeza desde la gradería también", confesó Sens que fue entrevistado por el medio Versus en Paraguay.