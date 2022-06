No te enojes, Carlitos: así reaccionó Tévez que se comió un caño en un picado en Fuerte Apache

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras su retiro hace casi un año, mucho se especuló sobre si Carlos Tévez estaba físicamente en condiciones para seguir jugando al fútbol. A su edad, 38 años, con sus condiciones y manteniendo la forma física, como parece que lo hace, todo hace pensar que el "Apache" pudo haber continuado su carrera profesional. De cualquier manera, Carlitos no deja de jugar al fútbol y volvió a sus raíces, los picaditos en el barrio que lo vio crecer y le dio su apodo: Fuerte Apache. Pero ojo si le tiras un caño al exManchester City y Juventus, entre otros.

En una entrevista en redes sociales con "El Mazi Solo", Tévez declaró: “La gente me pide que vuelva a jugar al fútbol, pero no. Ahora me estoy levantando a las 09:00, imaginate volver a entrenar, correr... ya estoy yo. Me levantaba a las 6 para ir a entrenar, llegaba primero y era el último en irme. No tengo la fuerza esa para hacer eso, correr y ponerme bien. Fueron 20 años de profesional, empecé desde muy chico”, declaró el Apache.

En las últimas horas, Carlitos volvió a ser noticia pero no de la misma manera que acostumbraba cuando era profesional, porque esta vez no fue él quien tiró los caños. En un picante partido en el barrio de Fuerte Apache, el exXeneize se comió flor de caño y el video de la jugada circuló en las redes sociales tras su reacción.

El autor del lujo, Mauro Fleita, lo compartió en sus redes sociales. El joven, con inferiores en Vélez Sarsfield, enfrentó a Tévez, que juega en un equipo con sus hermanos, y tuvo la desfachatez de tirarle un caño al exjugador de la selección argentina. Carlitos no se lo tomó nada bien, lo fue a buscar a la jugada siguiente con una dura entrada y luego con un empujón.

"Para qué tiré ese caño. Qué calentón Carlos", bromeó Mauro en sus redes sociales" y compartió una foto junto a Tévez. "La mejor anécdota de mi vida. Gracias por tantas alegrías", escribió el joven en su cuenta de Instagram junto a su ídolo que, pese a recibir el caño, luego del partido accedió con una sonrisa a sacarse una foto.