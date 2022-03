"No sirve para un carajo": la polémica confesión del Kun Agüero sobre las vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante una transmisión en vivo junto al streamer español Ibai Llanos, el exfutbolista profesional Sergio Agüero dio su opinión acerca de las vacunas contra el covid-19. Las declaraciones del Kun dieron paso a la polémica y el exBarcelona y Manchester City recibió críticas en las redes sociales.

"Yo tuve como tres o cuatro veces coronavirus o sea que la vacuna no sirve para un carajo", comenzó diciendo Agüero, a lo que Ibai interrumpió y le contesto: "No digas eso, tío, sí que sirve". Pero el Kun volvió a replicar firme en su postura: "Bueno si, pero me agarró covid al final. Supuestamente te cubre... ¡la ch... me cubrió!", remató el futbolista surgido de Independiente de Avellaneda.

En el ciclo Calidad de vida en El País, la doctora Catalina Pirez, profesora grado 5 de Pediatría, vicepresidenta de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, directora del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, realizó en el programa un balance de cómo viene la vacunación de los uruguayos.

La profesional destacó que a pesar de las inequidades entre los países que cuentan con las vacunas y los que no, en todo el mundo hay consenso respecto a que la éstas son el camino de salida de la pandemia de coronavirus.



El Kun Agüero mostró su malestar contra la vacuna del coronavirus y dijo: "Me agarró Covid al final, supuestamente te cubre, la chota me cubrió". pic.twitter.com/Kpaz9ZdP50 — Corta (@somoscorta) March 3, 2022

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido en comunicados que el mejor antídoto para el coronavirus son las vacunas y aquellos no inoculados que contraigan covid, tienen un riesgo de morir 10 veces mayor.

Según la OMS, vacunarse contra el coronavirus no evita el contagio pero previene infecciones graves y baja la tasa de mortalidad.