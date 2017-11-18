¡Qué dupla! Dos goleadores jugaron al golf
MARCA PERSONAL
El 'Beto' Acosta y Diego Forlán se estuvieron divirtiendo mientras participaron de un torneo de golf en Argentina, mirá cómo les fue.
Junto al golfista profesional colombiano Marcelo Rozo y al exPiloto Osvaldo 'Cocho' López, Diego Forlán y Alberto Acosta pasaron un buen rato en el Visa Open de Argentina.
¡El foursome más divertido!
Ex-campeón del VISA Open 2013, Marcelo Rozo @marciorozo , El Cocho Lopez @LopezCocho , Diego Forlán @DiegoForlan7 y Beto Acosta @betoacosta300 #VISAOpenARGbyMacro pic.twitter.com/d05aOpZAdD
— AAG (@GolfAAG) 15 de noviembre de 2017
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El exSan Lorenzo, Sporting Lisboa y la selección argentina , entre otros, se dió el gusto de jugar con Forlán, aunque lamentó que no haya sido al fútbol.
No pudimos jugar al futbol juntos, lo hicimos hoy al ud83cudfccud83cudffc@DiegoForlan7 , grande Diegooo!!ud83dudc4fud83dudc4f pic.twitter.com/D0YefQONoz
— Alberto Acosta (@betoacosta300) 16 de noviembre de 2017
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Así les fue a estos dos goleadores:
Resultados del Pro-Am turno mañana #VISAOpenARGbyMacro pic.twitter.com/btkfpozGpb
— AAG (@GolfAAG) 15 de noviembre de 2017
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