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El País Ovación Marca Personal

¡Qué dupla! Dos goleadores jugaron al golf

17/11/2017, 21:31
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Diego Forlan y Alberto Acosta

MARCA PERSONAL

El 'Beto' Acosta y Diego Forlán se estuvieron divirtiendo mientras participaron de un torneo de golf en Argentina, mirá cómo les fue. 

Junto al golfista profesional colombiano Marcelo Rozo y al exPiloto Osvaldo 'Cocho' López, Diego Forlán y Alberto Acosta pasaron un buen rato en el Visa Open de Argentina.

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El exSan Lorenzo, Sporting Lisboa y la selección argentina , entre otros, se dió el gusto de jugar con Forlán, aunque lamentó que no haya sido al fútbol.

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Así les fue a estos dos goleadores:

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Diego Forlan
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