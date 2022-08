PSG le "copió" una exitosa jugada a un equipo inglés e hizo un gol a los ocho segundos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para el Lille, enfrentar al Paris Saint Germain por la Ligue 1 del fútbol de Francia fue toda una pesadilla. Y es que a tan solo ocho segundos del pitazo inicial, el equipo parisino ya había abierto el marcador con una notable jugada preparada.

Felicidad total para Christophe Galtier, el entrenador del PSG, que alineó un sistema de 3-4-3 que no solo parece estar dándole resultados en la cancha si no que, además, tiene a sus jugadores metidos en el partido desde el vamos. De lo contrario, la jugada de laboratorio que tenían preparada no habría salido tan bien.

Neymar hizo el saque inicial hacia atrás y, cuando parecía que se iba al ataque, volvió sobre sus pasos para recibir y descargar con Lionel Messi. Mientras tanto, Kylian Mbappé aprovechaba su velocidad para picar al vacío y el argentino le metió una tremenda asistencia que lo dejó mano a mano con el arquero ante una defensa que había dejado desprotegido el último cuarto. El francés definió magistralmente y el PSG festejó en tan solo ocho segundos el primero de sus goles en el 7-1 ante Lille.

La jugada salió de los laboratorios del Bournemouth inglés

Pero la jugada que se volvió viral tras el gol del PSG, por más maravillosa que sea, no salió desde Francia. Como el fútbol, parece que esta estrategia viene de Inglaterra y es obra del Bournemouth que le convirtió así un gol al Norwich en el Championship.

Y el PSG no es el primer equipo en imitar la maniobra. En sus redes sociales el Sparta Rotterdam de Países Bajos le agradeció al equipo inglés por la inspiración y también festejó un gol tras realizar esta jugada con la que el Real Madrir no tuvo suerte en los amistosos de pretemporada.