El premonitorio consejo de Hugo a Diego Maradona para el mejor gol de la historia

La muerte de Hugo Maradona, el más chico de los hermanos de Diego Armando, significó otro sacudón para la familia del astro argentino que aún no supera su pérdida mientras las disputas legales siguen al ritmo de los remates de sus bienes y propiedades.

Hugo, que vivía en Nápoles donde dirigía a un equipo de la liga regional, falleció este martes a sus 52 años producto de un paro cardíaco.

El más chico de los hijos de Doña Tota y Don Diego, siguió muy de cerca los pasos de su hermano mayor y ya desde muy pequeño veía el potencial de Diego.

Cuando era solo un niño, Hugo fue el protagonista de una entrevista que quedaría guardada para la historia y una definición para su hermanos se volvería icónica.

"Vos jugás en Argentinos. ¿Pensás ser cómo Diego?", le preguntaron, y él contestó: "No... porque mi hermano es un marciano... No se puede discutir".

- Hugo, vos jugás en Argentinos. ¿Pensas ser cómo Diego?

- No, no. Porque mi hermano es un MARCIANO. No se puede discutir.#Maradona #Pelusa #HoVistoMaradona pic.twitter.com/CTOzVZYDxw — Pablo Lisotto (@plisotto) April 28, 2020

Un consejo premonitorio para el gol a los ingleses en 1986

Todo el mundo recuerda el gol que Diego Armando Maradona le convirtió a Inglaterra en el Mundial de México 86 que terminó consagrando a la selección argentina. Algunos dicen que es el mejor gol de la historia y Hugo Maradona, le había dado un consejo para esa definición seis años antes.

En una gira por Europa en 1980, Diego ya había enfrentado a los ingleses y había tenido una situación increíblemente similar a la del gol consagratorio en México, pero esa vez la pelota se fue ancha.

En su autobiografía "Yo soy el Diego", Maradona confesó que su hermano, de solo siete años en ese momento, le dio un consejo.

video El gol que erró Maradona ente Inglaterra en 1980

"Se dijeron muchas cosas. Como que yo pensé en un consejo de mi hermano, en el momento... No, en el momento no, pero después sí me di cuenta, algo me habrá venido a la cabeza, porque definí como mi hermano el Turco me había dicho: resulta que poco más de esos años antes, el 13 de mayo de 1980, durante una gira con el seleccionado mayor, contra Inglaterra, en Wemblet, yo había hecho una jugada muy parecida, pero muy parecida y definí tocándola a un costado cuando me salió el arquero. La pelota se fue afuera por esto, por nada, cuando yo ya estaba gritando el gol”.

video El gol que convirtió Maradona a Inglaterra en 1986

El gol del Diez a los ingleses se repitió en televisión infinidad de veces y hasta el relato de Víctor Hugo Morales quedó guardado en la memoria ,no solo de los argentinos si no del público amante del fútbol.

Se dijeron muchas cosas sobre aquella jugada y el propio Maradona aclaró algunas en su autobiografía. Como aquel consejo del "Turco" en 1980 y, seis años después, finalmente le amagó al arquero.

“El Turco me llamó por teléfono y me dijo: “¡Boludo!, no tendrías que haber tocado... Le hubieras amagado, si ya estaba tirado el arquero. Y yo le contesté: “¡Hijo de puta! Vos porque lo estás mirando por televisión”. Pero él me mató: “No, Pelu, si vos le amagabas, enganchabas para afuera y definías con derecha, ¿entendés?”. ¡Siete años tenía el pendejo! Bueno, la cosa es que esta vez definí como mi hermano quería", contó Maradona en su autobiografía.