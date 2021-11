Neymar respondió sobre el tridente que conforma con Messi y Mbappé en PSG

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero del Paris Saint Germain, Neymar, dio una curiosa entrevista al canal de Oh My Goal en su cuenta de YouTube. En ella, el brasileño solo podía responder a las preguntas con su nombre o el de sus compañeros del PSG, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

La entrevista salió a la luz mientras Ney está en el ojo de la tormenta por razones extra futbolísticas. Luego de quedar liberado de la selección brasileña previo al duelo ante Argentina por problemas físicos, los medios de su país lo acusan de haber participado de una fiesta en San Pablo.

Tan criticado o venerado por ese lado simpático y divertido que tiene Neymar, lo cierto es que el brasileño lo dejó al descubierto con un gracioso ping ping de preguntas y respuestas.

Messi, Mbappé y Neymar en el entrenamiento del PSG. Foto: AFP

Las preguntas

- ¿Quién es el más impresionante en el entrenamiento? Messi. Hace las cosas fáciles que se tornan bonitas.



- ¿Quién hace más caños? Yo, ja ja. Yo hago más.



- ¿Quién es el más divertido? Yo... Yo soy más de jugar y bromear pero los tres son muy parecidos.



- ¿Quién habla más en el campo para animar a los compañeros o discutir con el árbitro? En el campo los tres son iguales. Nosotros no hablamos mucho, pero hablamos. El que habla más en el campo es Marquinhos. Marquinhos habla demasiado. ¿Verratti? No, Verratti solo habla con los árbitros.



- ¿Quién se viste mejor? Aff. Qué difícil. Creo que los tres también. Yo un poquito mejor, ja ja ja.



- ¿Quién se viste peor? Mmm... Kylian. El peor de los tres.



- ¿Quién se arrepintió más de su corte de cabello (Messi rubio, Mbappé verde y Neymar rosa)? ¡Kylian! Ja ja ja.



- ¿Entre tú y Messi, quién habla mejor francés? Yo. Yo llevo más tiempo.



- ¿Quién canta mejor? Yo, soy cantante. Con el vestuario, todo ahí. Yo siempre canto. Canto mejor.



- ¿Quién es el mejor para tirar los penales? Es difícil. A mí me encanta que Messi patea bien. ¿Que yo también soy bueno? Sí, es entrenamiento...



- ¿Quién es mejor con la cabeza? Mmm, creo que Messi. Yo y Kilyan, malos.



- ¿Quién tiene más éxito con las chicas? ¡Kylian! Guapo... Siempre con chicas, ja.



- ¿Quién es el más sensible? Yo. Creo que yo.



- ¿Quién va a marcar en la próxima final de Champions League? Los tres. Vamos a ganar 3 a 1 y marca uno cada uno. ¿Contra quién? No sé. Si gana el París, contra quien sea, ja.