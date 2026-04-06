"Es un amor irracional": Nacho Lago, futbolista de Colón, fue sorprendido en vivo por su novio y rompió el tabú
El jugador del Sabalero convirtió uno de los goles ante San Martín y fue invitado a un programa de televisión, del que participó Gonzalo, su pareja. “Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa.
En el fútbol profesional hay temas que muchas veces quedan de lado, como en algunas ocasiones la salud mental y en muchas otras la sexualidad. Los hinchas de Colón de Santa Fe están acostumbrados a que, por si buen nivel futbolístico, Ignacio Lago llame la atención, pero el talentoso volante esta vez destacó por una sorpresa de su novio en medio de una entrevista en un programa. Nacho la rompe en la cancha y afuera quiebra un tabú.
El pasado fin de semana el Sabalero le ganó 3-0 a San Miguel por la fecha ocho de la Primera Nacional y sigue siendo uno de los líderes del Grupo A en busca de su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. Lago marcó uno de los goles y fue invitado al programa Sangre y Luto, que se emite por Aire de Santa Fe.
En el programa, habitúan a sorprender a los futbolistas con mensajes de sus familiares y seres queridos. Para Nacho, prepararon un mensaje de su novio Gonzalo que mandó un video. En el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, el delantero participó de una entrevista y en ese contexto recibió un video sorpresa: su pareja le dedicó unas palabras que emocionaron a todos en el estudio. “Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño y nada, te quiero mucho, te mando un beso enorme y gracias por defender los colores de mi ciudad”, manifestó Gonzalo.
"Novio"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 6, 2026
Porque un jugador de Colón fue sorprendido con un mensaje de su novio en un programa partidario. pic.twitter.com/Ej9qHpLFj4
El mensaje enterneció a todos en el piso y logró su cometido, sorprender a una de las figuras de Colón de Santa Fe, que agradeció el gesto de su pareja. “No sé cómo no me di cuenta. La hizo bien. Voy a decir que son cosas que a él le nacen, es muy de él, muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”, reconoció Nacho Lago.
El corte de ese momento del programa invadió las redes sociales y los portales deportivos y en AZZ Stream se comunicaron con Luciana Trinchieri, una de las periodistas de Sangre y Luto, que contó cómo fue el detrás de escena. "Hicimos lo mismo que con cualquier otro jugador. No oficializa nada, porque en la entrevista le damos la sorpresa en complicidad con su pareja Gonzalo", dijo la comunicadora.
"Hicimos lo mismo que con cualquier otro jugador. No oficializa nada, porque en la entrevista le damos la sorpresa en complicidad con su pareja Gonzalo" @lucianatrinchie y el detrás de escena de la historia del día: Nacho Lago, el futbolista de Colón que rompió el tabú de la… pic.twitter.com/ZPv7ikKXn6— AZZ (@azzenstream) April 6, 2026
Acostumbrado a sobresalir: así juega Nacho Lago, figura de Colón de Santa Fe
Ignacio Lago usa la 10 del Sabalero y los hinchas se ilusionan con la vuelta a Primera División de su mano. El volante derecho de 23 años comenzó su carrera en Almirante Brown y viene de jugar en Talleres de Córdoba y Atlético Rafael antes de llegar a Colón de Santa Fe.
📲🔥 “Nosotros ya estamos acostumbrados a que sea noticia por CÓMO JUEGA AL FÚTBOL” - los hinchas de Colón salieron a bancar a Nacho Lago pic.twitter.com/xQH1Ew8VlI https://t.co/dKOD3R0OSw— PaseClave (@paseclave__) April 6, 2026
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