Hasta en los entrenamientos: el ritual de Toni Kross con sus botines

Para los jugadores de fútbol, y cualquier otro deportista, es muy importante sentirse cómodos a la hora de practica su disciplina. Toni Kroos, por ejemplo, juega con el mismo modelo de calzado desde 2010 y tiene un particular ritual antes de cada uso.

El jugador del Real Madrid probó los Adipure 11Pro de Adidas y nunca más los cambió. Esos botines fueron lanzados antes del Mundial de Sudáfrica 2010 y Kross los probó cuando era jugador del Bayern Leverkusen, a préstamo del Bayern Munich.

Desde que los usó por primera vez no los cambió más y ha declarado que jamás lo hará. "Sí, yo con mis botas soy un poco especial, la verdad. Porque yo creo que son las cosas más importantes para mí en el campo, las botas. Yo solo me siento cómodo con esas botas. No sé por qué. Creo que al final es el material y el color", confesó.

"Normalmente, las botas de hoy siempre cambian. Cada uno o dos meses, cambia el color, o cambia el material, o algo. Para muchos jugadores no hay problemas con eso, que les das botas nuevas y juegan al día siguiente. Yo soy un poco diferente, me tengo que sentir muy, muy, cómodo", admitió el jugador del Real Madrid, que se encarga del cuidado de sus propios botines y no lo hace el personal de utilería del club.

En las redes sociales, precisamente el Real Madrid fue quien mostró el ritual de Toni Kroos antes de cada partido o entrenamiento. El alemán calienta sus botines y sus pies con un sacador porque no le gusta sentis sus pies fríos a la hora de jugar. Y por como juega, nadie le va a decir que está loco por sus costumbres.