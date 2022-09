F1: Batistuta, Leclerc y la participación del fanático goleador en el GP de Italia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo se correrá el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito de Monza y el gran favorito es el monegasco Charles Leclerc quien se quedó con la pole position, largará en primer lugar y compartió un gran momento con Gabriel Batistuta, que tuvo un rol importante.

Gabriel Batistuta 🤜⚽️🤛 Charles Leclerc



Keepie uppie the good work, Charles! That’s the Ferrari driver’s eighth @pirellisport Pole Position Award of the season 👏#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/MEm9wmBfOo — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

El piloto monegasco fue el más rápido en la prueba de clasificación y por lo tanto, como en cada pole, recibió de manos de una figura del deporte una rueda de la marca Pirelli. Este sábado, el responsable de entregarle el premio fue el exjugador argentino Gabriel Omar Batistuta, que es fanático de la F1.

¡Batistuta presente en Monza! #MásF1xStarPlus El goleador de la Selección Argentina es invitado de lujo para esta carrera italiana. #MíraloEnStarPlushttps://t.co/j2waUAsjwe pic.twitter.com/8xntnX3X4N — ESPN Perú (@ESPNPeru) September 10, 2022

“Me encanta la Fórmula 1, no es que solamente me gusta. Sigo pruebas, clasificación, sigo todo, tengo un simulador en casa", admitió Batistuta que confesó que también se ha llevado algún susto.

"He probado varios autos, en algunos he hecho daños, pero siempre me gustó. En Italia, cuando estaba acá, tenía un par de kartings también que los usaba cuando tenía el día libre. Así que me servía para liberarme de la cabeza. Siempre me gustó, me descargué mucho en los circuitos”, declaró el Bati, que es ídolo en Italia y por eso fue invitado a dar este prestigioso galardón.