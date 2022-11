Lacalle Pou no quiso extenderse en sus declaraciones acerca del debut de Uruguay en Qatar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no quiso entrar en predicciones ni comentar mucho acerca del debut de la selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022, que tiene fecha este jueves (10 horas) ante Corea del Sur.

En el marco de una rueda de prensa que sucedió luego de que se embarcara en el buque santa Helena de la Fórmula E, en Punta del Este, el mandatario expresó: "Si digo algo es porque digo algo, si perdemos es por que soy seca".

Luego de que le insistieran que dejara un mensaje sobre la Celestes, el presidente, que siempre se muestra cercano al fútbol, respondió en la misma línea. "Chatito, chatito; mirándolo tomando mate", dijo.

No es la primera vez que el mandatario se tilda de "seca". Sin ir más lejos, en marzo de este año. Fue en la tradicional Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó y tras el desfile Lacalle Pou fue consultado acerca del duelo entre Uruguay-Perú por Eliminatorias. En ese entonces dijo: "No voy a ir porque no quiero ser seca", y añadió: "No he ido, y si ahora voy y pierden capaz que todavía me echan la culpa".

Días atrás, el presidente de la República posó en una foto con la nueva camiseta de Uruguay luego de obsequiársela a su sobrino Joaquín.