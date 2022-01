Aarón Jarvis fue campeón del LAAC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalizó la séptima edición del Latín American Amateur Championship, el “major” del golf amateur en la región. Un total de 102 jugadores participaron del torneo y el ganador fue Aarón Jarvis de las Islas Caimán.

Jarvis, quien actualmente estudia en la Universidad de Las Vegas comentó: “aún no he tomado real dimensión de lo que he logrado. Poder jugar el Masters y el Open son cosas únicas para cualquier golfista. Realmente espero que esta victoria inspire a más jugadores en mi país”.

La ronda final lo tenía a Jarvis alejado de la punta pero a base de muchos birdies fue el primero en colocar el score de 281 golpes, siete bajo el par. Roberto Nieves (Puerto Rico), que partía como líder, rápidamente dejó la punta. Mateo Fernández de Oliveira, el favorito de todos, tuvo una gran ronda final pero su score total de 282 golpes lo dejaban a uno del líder.

Toda la presión recaía sobre el brasileño Fred Biondi, que a falta de ocho hoyos era líder por dos, pero Teeth of theDog, pone a prueba a todos en el final. Malos swings de Biondi hicieron que perdiera terreno y finalizara a un golpe del líder. El argentino Vicente Marzilio tuvo su chance en el hoyo 72, pero la desperdició.

Jarvis tendrá el mejor premio que cualquier jugador amateur y/o profesional puede desear: un lugar el Masters Tournament y otro en el The Open Championship.

Uruguay tuvo su representación en este evento con la participación de Miguel Reyes, Franco Martínez y Pablo Juan Carrere. El único de los celestes que logró superar el corte fue Carrere producto de rondas de 79 y 71. El fin de semana lo completó con vueltas de 78 y 72 para totalizar 300 golpes y quedar en el puesto 40.

En diálogo con Ovación, Carrere manifestó: “me siento contento por el resultado obtenido, superar el corte era uno de los objetivos. Me sentí cómodo durante buena parte del torneo y pude presentar buenas rondas lo que me deja tranquilo de que puedo competir a este nivel, pese a las ventajas que damos desde lo competitivo”.