Yonatan Irrazabal: el presente con Albion, su trayectoria y el reencuentro con Suárez y Cavani

Yonatan “Mono” Irrazabal (34) es un arquero con una larga trayectoria en el fútbol uruguayo. A lo largo de su carrera supo ser campeón con Defensor Sporting, Rentistas y tuvo proceso de selecciones juveniles y estuvo en la mayor. Hoy disfruta de un buen presente en Albion, en la primera temporada del pionero en primera división tras conseguir el ascenso en 2021.

Albion es líder del grupo A del Torneo Intermedio y eso llevó tranquilidad al equipo. “Ahora estoy un poco más tranquilo por los resultados; no tuvimos un buen Apertura, recibimos muchos goles y tuve una lesión que me llevó un mes y medio de recuperación. Creo que ahora estamos mucho mejor, más efectivos y creo que el equipo se va sintiendo mejor¨, dijo el arquero a Ovación.

Irrazabal es consciente que si bien ahora están en la cima del campeonato, el primer objetivo es la permanencia en primera. “Nuestra cabeza está en la permanencia y si vienen otras cosas, bienvenidas sean”, señaló.

Lo que destaca el guardameta de sus compañeros es "la humildad y el trabajo de todos los días” que hacen que mejoren día a día.

“Estamos encontrando la solidez defensiva que era lo que nos estaba costado. Más afianzados en defensa, tenemos jugadores con los que lastimar al rival. Nos están saliendo bien las cosas y queda mucho recorrido, así que esperamos seguir así y lograr el objetivo principal”, añadió.

Trayectoria.

Irrazabal se consagró con Defensor Sporting y Rentistas, sabe del sacrificio que implica en un cuadro chico el llegar a instancias decisivas. “Uno le da más valor por el simple hecho de que el club tiene poca historia y no se encuentra seguido en esa posición. Hay más sacrificio y humildad, casi siempre me tocó en equipos con un muy lindo grupo humano y creo que es lo principal, después las cosas salen mejor”, comentó.

Las distintas experiencias en su carrera le han servido para aprender, entre lo que destaca es que aprendió que muchas veces hay “bajones” que suceden principalmente por “temas de cabeza”. “Muchas veces surgen temas personales, que la gente no conoce, y somos personas normales. Siempre intento explicar que todos tenemos problemas y en el caso nuestro nos afectan en el fútbol”, indicó.

Sin embargo, su actitud es darlo todo: “Siempre dando lo mejor de uno entrenando, cuidándose y mejorando día a día, siempre vendrán cosas buenas. No hay que desistir de lo que a uno le gusta”, remarcó.

Una de las experiencias más duras que le tocó vivir a Irrazabal fue en Misiones, estaba sin equipo y le llegó una propuesta de Argentina que terminó siendo un engaño. Sin embargo, intenta no pensar en eso: “Lo tomo como un aprendizaje y para tener fortaleza mental. Creo que después de eso maduré muchísimo”, remarcó.

El arquero del pionero tiene 34 años, pero aún no ve el retiro cerca. “Trato de no pensar, pero creo que me gustaría ser entrenador de arqueros y voy un poco por ahí. Es algo que está creciendo y que me gustaría desarrollar, pata ayudar a los más jóvenes, también”, sostuvo.

¿Tiene cuentas pendientes en el fútbol? El portero aseguró que no, porque siempre puso la entrega por encima de todo.

“En los equipos que estuve siempre di el 110% de mí, en todos los lugares que estuve me tocó lograr algo. Ahora mis objetivos son los de mi equipo que es Albion y esa es mi prioridad”, concluyó.

Volver a vestir la camiseta celeste Irrazabal fue parte del plantel juvenil de las selecciones sub 17 y sub 20. Fue al Mundial de fútbol de Canadá del 2007, en el que compartió equipo con Luis Suárez, Edinson Cavani, Damián Suárez, Mathías Cardacio, entre otros.



De aquel campeonato, aseguró Irrazabal, sintió que el equipo podría haber regresado con un mejor puesto, pero las cosas no se dieron.



En la eliminatoria de Qatar, fue citado a la mayor y lo vivió con alegría.



“Fue como si no hubiese pasado el tiempo, me encontré con todos: Luis (Suárez), Edi (Cavani), Damián (Suárez) y era como volver a aquella sub 20, pero en la mayor. La verdad me encantó verlos de nuevo, siguen de la misma manera y con la humildad de siempre, hacen las mismas bromas. Fue volver a ese recuerdo y lo pasamos espectacular”, enfatizó.



Y agregó: “Me encontré un muy buen ambiente, con gente muy buena humana y profesionalmente”.

El camino de Albion en el Intermedio

Ganó: 1 a 0 sobre Fénix

En la primera fecha el pionero visitó a Fénix y se quedó con la victoria, la primera desde abril.



Empate: 1 a 1 con Wanderers

En único gol que recibió el arco de Irazabal fue contra Wanderers, equipo con el que comparte la punta.



Victoria: 1 a 0 con Rentistas

El pionero se impuso ante el equipo de Irrazabal defendió la temporada pasada por un gol.



Más: 1 a 0 ante Montevideo City

Irrazabal sumó su segundo partido consecutivo sin recibir goles y Albion quedó primero.