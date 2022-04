Wanderers recibe a Metropolitanos con un antecedente copero que lo enaltece

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El debut no fue el esperado. Wanderers cayó ante Barcelona en Guayaquil y por momentos hasta parecía estar a punto de ser goleado, por lo que ahora ganar es una necesidad, sobre todo porque el nuevo formato de la competición solo permite que clasifique un equipo por grupo. Esta vez el rival será Metropolitanos, el conjunto venezolano que se fundó en 2012 y que en la actual liga doméstica se ubica en mitad de tabla con ocho puntos acumulados.

Al mirar la estadística copera en competiciones Conmebol, el Bohemio tiene motivos para sonreír ante rivales de ese país ya que ha enfrentado cuatro veces al Zamora y en todas las ocasiones obtuvo la victoria. En 2015 ganó 3-2 el primer partido y en el segundo se impuso 3-0 por la segunda ronda de la Copa Libertadores, mientras que al siguiente año logró festejar las dos veces 1-0 por la segunda ronda de la Copa Sudamericana.

En diálogo con Ovación, Nicolás Quagliata, una de las figuras del elenco de Daniel Carreño, le restó importancia a los antecedentes: “Esa estadística no la tenemos pensada mucho, no se ha hablado durante la semana, así que va a ser un partido muy parejo”, inició. Y luego añadió: “La prioridad es ganar para seguir en carrera de clasificar. A nivel internacional no hay rival fácil, son todos difíciles, pero nosotros haremos nuestro trabajo y trataremos de sacar los tres puntos para seguir en pie”, explicó. Luego se refirió a cuáles son los puntos flacos del rival y aquellas virtudes que lo caracterizan: “Las debilidades del rival es que dejan muchos espacios entre la línea de cuatro y los volantes, y las fortalezas es que por afuera son un muy buen equipo y terminan con pelotas al área”.

Nicolás Quagliata, de Wanderers, contra Barcelona. FOTO: Wanderers.

Respecto de cómo puede hacer el elenco uruguayo para optimizar esos huecos que pueda dejar el rival venezolano, Quagliata expresó: “Los espacios pensamos aprovecharlos teniendo la pelota obviamente y cuando dejen espacios tratar de atacar lo más rápido posible las bandas con nuestros laterales y finalizar con centros al área, que tenemos un nueve que está fino con el gol”.

Al ser consultado acerca de qué fue lo que le faltó al Bohemio para llevarse el triunfo en el debut, Quagliata respondió: “Nos faltó estar un poco más atentos, cometimos errores que en estos partidos no se pueden cometer. Los hicimos y los pagamos caro”.

Una pieza fundamental para este elenco es Hernán Rivero, el delantero argentino, que fue elogiado por su colega: “Sabemos que las pelea todas, nosotros siempre intentamos ir a la segunda pelota de él, que las va a luchar y en las pelotas quietas y en los centros de costado es muy bueno”.

La oncena inicial que colocaría Daniel Carreño para ir en busca de la primera celebración por Copa en lo que va de 2022 formaría de la siguiente manera: De Arruabarrena, García, Aguirre, Lacerda, Acosta, Veglio, Tellechea, Rolón, Quagliata, Bravo y Rivero. Por su parte, la visita que comanda José María Morr formaría de esta forma: Schiavone, Bolívar, Ferro, Fuentes, Cova, Gómez, Larotonda, Araujo, Flores, Sosa y Bustillo.