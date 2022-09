Wanderers: un momento delicado en el Uruguayo; qué pasará con Daniel Carreño

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wanderers atraviesa un tiempo de turbulencias en el Uruguayo. El Bohemio hace cinco partidos que no gana, perdió cuatro de los últimos cinco y encima no marcó goles. Las incorporaciones del último período de pases están lejos de poder hacer olvidar a los que se fueron y hoy el Bohemio es un barco a la deriva, con un entrenador de primer nivel como Daniel Carreño que no le está encontrando la vuelta al equipo, que ve como las chances de clasificar a la Sudamericana son cada vez más lejanas.

“Si en seis años han pasado siete técnicos no es la culpa de los jugadores, ni de los entrenadores ni del gerente deportivo. Es culpa de los dirigentes que no sabemos manejar a nuestros empleados”, afirmó un autocrítico Jorge Barrios, dirigente de Wanderers e ídolo del club.



“En Wanderers tenemos que exigir de buena forma, y es algo que no estamos haciendo. Hay que darle las herramientas a Mauricio Nanni para que contrate mejor y para realizar una buena pretemporada, que no hicimos”, agregó el Chifle.

“La culpa de este momento es nuestra, de los dirigentes. No es tema ni de Carreño, ni de Nanni, ni de Larriera, ni de Cuello, ni de Giordano ni de todos los que han pasado. Tenemos la vara muy baja en lo deportivo, nos conformamos con agarrar algún peso en la Sudamericana y hay equipos menores que han logrado títulos en este tiempo, como Plaza, Rentistas o Liverpool. Hay una mentalidad no enfocada en lo deportivo que es lo que hay que cambiar. Wanderers es fútbol”, insistió Barrios.

Wanderers es el antepenúltimo en el Torneo Clausura, con un partido ganado de ocho y rendimientos muy pobres. Pese a ello, Carreño sigue liderando el equipo pero los dirigentes ya están al tanto de que se va al finalizar el Uruguayo pase lo que pase y es factible que regrese a dirigir al fútbol de Medio Oriente, donde dejó su huella. “Yo quiero un Wanderers unido, quiero cambiar la mentalidad. Los dirigentes somos los primeros que debemos cambiar. Tenemos que tener sentido de pertenencia para mejorar”, concluyó.