Violencia: una película conocida

El gobierno espera que la AUF le lleve un plan de seguridad; si no, es difícil el inicio del Torneo Apertura.

El comienzo del Torneo Apertura, y por tanto la actividad oficial correspondiente a la temporada 2015/16 del fútbol uruguayo, previsto para el 15 de agosto, depende del resultado de una reunión que las autoridades del Ministerio del Interior y la Asociación Uruguaya de Fútbol sostendrán el 6 del mes entrante.

Medidas.

Roberto Pastoriza, secretario de selecciones nacionales y asuntos internacionales del Consejo Ejecutivo de la AUF, dijo a Ovación en ese encuentro "le vamos a presentar (al Ministerio del Interior) todas las medidas de seguridad que se van a implementar de aquí en más", considerando que "si el gobierno las acepta, se jugará; y si no, se verá la manera de empezar (la actividad), pero no nos dijeron nada de que se va a postergar por ese motivo".

Asimismo, el neutral explicó que una comisión integrada por dirigentes de la AUF y los clubes, encargados de seguridad de las instituciones, y representantes de la Mutual Uruguaya de Jugadores Profesionales, de la gremial de árbitros y del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, viene trabajando en reuniones semanales con el objetivo de elaborar el plan de seguridad que será presentado a las autoridades gubernamentales.

cámaras.

Pastoriza señaló también que la AUF, por su parte, está implementando el Plan Integral de Seguridad en los Espectáculos Deportivos, que incluye la adquisición, colocación y puesta en funcionamiento de las cámaras de reconocimiento facial, aunque aún no está definida (ver nota aparte) la forma de financiar el costo de la compra, estimado en unos 4.000.000 de dólares, algo que Wilmar Valdez —presidente de la AUF— dijo en su momento que "es una suma de la que es muy difícil que el fútbol pueda hacerse cargo solo, sin el apoyo del Estado".

algo.

Frente a esta situación, al ser consultado por Ovación en el sentido de si la misma podría llegar a aparejar una postergación en el comienzo de la actividad, el subsecretario Nacional del Deporte, Alfredo Etchandy, prefirió no hacer ningún tipo de especulaciones, limitándose a expresar que "el último partido de fútbol oficial (el clásico de la final del Uruguayo) no terminó por la violencia, ya pasó un mes y medio, y estamos esperando; el gobierno le dijo al fútbol que marque cuáles son las pautas para erradicar el problema de las canchas, así que nosotros aguardamos que nos van a traer algo".

El jerarca enfatizó al respecto que "suponemos que la AUF presentará un plan adecuado", precisando que la función de la Secretaría Nacional del Deporte es "aconsejar y asesorar"; y agregó que "yo confío que el fútbol tendrá la sensibilidad necesaria para hacer algo en ese sentido".

Por último, Etchandy recordó que lo que está planteado en este momento por parte del gobierno "no constituye ninguna novedad", porque "en su discurso de asunción como presidente de la República, Tabáre Vázquez anunció que se iba a ser duro muy duro en el combate a la violencia"; y, al consultársele si consideraba que la compra de las cámaras de reconocimiento facial, a cargo de la AUF, es un requisito indispensable para el inicio del Torneo Apertura, respondió en forma breve, pero muy clara: "Y...las debería tener".

Cabe establecer que la contratación de nueva tecnología a instalar en el estadio Centenario, fue una de las medidas pedidas el 28 de marzo de 2014 por el entonces presidente de la República, José Mujica, antes de que Sebastián Bauzá presentara su renuncia al cargo de presidente de la AUF.

Luego de eso, Nacional y Peñarol solicitaron una reunión con las autoridades del Ministerio del Interior para pedir la ayuda de la secretaría de Estado con la finalidad de comprar las cámaras de identificación facial.

ayuda.

En esa ocasión, luego de un encuentro con Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior, Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol, dijo que "entre todos (gobierno y clubes) tenemos que lograr la instalación de la tecnología de punta"; mientras que Pablo Durán, asesor legal de Nacional, sostuvo que "el Estado tendrá que facilitarnos o ayudarnos a encontrar un camino que permita a los clubes hacer los aportes económicos que van a tener que hacer, porque está claro que solos no vamos a poder".

El tiempo pasó, lo mismo expresaron las autoridades de la AUF y, al parecer, aunque Etchandy no lo dijo en forma explícita, el gobierno espera que el plan del fútbol para erradicar la violencia, incluya la colocación de las cámaras; si no, es difícil que el 15 de agosto empiece la temporada.

Tenfield se reunió con Bonomi

nAunque no se manejó en forma pública, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, mantuvo una reunión el lunes pasado con un alto jerarca de Tenfield, ya que la mencionada empresa se interesó por el tema de la adquisición y colocación de las cámaras de identificación facial en el estadio Centenario.

Según se divulgó, la AUF baraja dos posibilidades para financiar los 4.000.000 de dólares que cuestan las cámaras exigidas por el gobierno: una es el aumento en el precio de las entradas para los partidos del Uruguayo; y la otra es lograr el apoyo de un auspiciante que se haga cargo del costo de la inversión.

Ovación, en cambio, está en condiciones de informar que podría haber una tercera vía de financiación: Tenfield compraría las cámaras y el importe pasaría a formar parte de la negociación con la AUF por la renovación de la propiedad de los derechos de televisión de las Eliminatorias para el Mundial 2018.

La AUF inició su reclamo en sub 17

nUruguay inició ante la Conmebol el reclamo para que se le otorgue la plaza obtenida en forma irregular por Ecuador en el Mundial Sub 17 a disputarse en Chile entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre en lugar de Ecuador. La AUF presentó el martes una denuncia ante la Conmebol por la supuesta participación de jugadores ecuatorianos mayores de edad durante el Sudamericano, la que amplió ayer luego de conocerse la suspensión por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de los futbolistas Andy Casquete y Mateo Tello por haber adulterado su edad. A su vez, se anunció por parte de la propia FEF que en los próximos días serán sancionados por el mismo motivo otros cuatro futbolistas.

Ambos jugadores disputaron los 90 minutos en el partido en el cual Ecuador venció 1-0 a Uruguay en el hexagonal final, el cual terminó dejando a los celestes quintos y afuera del Mundial, para el que clasificaban los cuatro primeros.

Guardia Metropolitana

FUTBOLENRIQUE ARRILLAGA