Se vienen las semis de la Copa de Campeones de la Liga Universitaria: día y hora de cada partido

Con partidos atractivos, buen marco de público y mucha emoción, la Liga Universitaria de Deportes tendrá esta semana la disputa de las semifinales de la Copa de Campeones, el torneo que reúne a los mejores de la temporada 2021 de fútbol.

Luego de la disputa de los octavos de final en Mayores y Pre Senior y de los cuartos de final en Sub 20, ahora se vendrá la disputa de las semifinales del certamen que se está jugando de manera íntegra en el Parque Palermo, el renovado escenario de Central Español que ahora cuenta con césped artificial e iluminación.

Este miércoles 16 de febrero se jugarán las semis en la categoría Pre Senior, entre jueves y viernes será el turno para los partidos de Mayores y el sábado para los de Sub 20.

Respecto a las finales, el encuentro definitorio en Pre Senior se disputará el sábado 19 de febrero a las 18:30 horas, mientras que el de Sub 20 será el lunes 21 a las 20:00 y el de Mayores ese mismo día pero a las 22:00.

Racing está en semis de Pre Senior. Foto: Carolina Passeggi / Liga Universitaria.

Copa de Campeones Mayores



Octavos de final

Domingo 6 de febrero

Alemán 3 – 0 Urunday Universitario

Wanderers 2 – 0 Young

Old Boys 7 – 2 Hebraica Macabi

Santa Elena Lagomar 3 – 2 J.M.L.M.

Tenis El Pinar 3 – 0 City Park

E.L.F. 2 – 1 Santa Elena

Lunes 7 de febrero

Danubio 1 – 0 Kennedy

Nacional 2 (4) – (3) 2 Náutico

Cuartos de final

Domingo 13 de febrero

Alemán 1 (6) – (5) 1 Wanderers

E.L.F. 1 – 4 Tenis El Pinar

Nacional 1 – 0 Santa Elena Lagomar

Danubio 0 – 2 Old Boys

Semifinales

Jueves 17 de febrero

22:00 horas | Nacional vs. Tenis El Pinar

Viernes 18 de febrero

20:00 horas | Alemán vs. Old Boys

Alemán venció por penales a Wanderers en cuartos. Foto: Carolina Passeggi / Liga Universitaria.

Copa de Campeones Pre Senior



Octavos de final

Viernes 4 de febrero

Independiente 7 – 1 Arquitectura Jrs.

Limburgo 2 – 1 CABO

Sábado 5 de febrero

Urunday Universitario 4 – 0 J.M.L.M.

Racing 4 – 1 Estudiantil Salteño

Aston 2 – 1 Hache de Fútbol

Náutico 6 – 1 Pampero

Crandon 0 (1) – (4) 0 Madrugada

Elbio Fernández 4 – 1 Old Christians

Cuartos de final

Viernes 11 de febrero

Urunday Universitario 0 – 1 Racing

Aston 2 – 3 Náutico

Sábado 12 de febrero

Independiente 3 (4) – (2) 3 Limburgo

Madrugada 0 – 2 Elbio Fernández

Semifinales

Miércoles 16 de febrero

20:00 horas | Náutico vs. Elbio Fernández

22:00 horas | Independiente vs. Racing



ᴄᴏᴘᴀ ᴅᴇ ᴄᴀᴍᴘᴇᴏɴᴇꜱ ᴘʀᴇꜱᴇɴɪᴏʀ ⚽️🏆🙌🏻



¡Un penal decisivo! Luego de un partidazo que terminó 3-3, @independienteiu venció 4-2 por penales a @limburgoUnivy avanzó a semis 👏🏼👏🏼



Hubo premios para todos de la mano de @MidineroU, Cebala y @Clinica_CER 🎉#SomosLaLiga pic.twitter.com/GKC9KvDrMZ — Liga Universitaria de Deportes (@LUD_Oficial) February 12, 2022

Copa de Campeones Sub 20

Cuartos de final

Sábado 12 de febrero

Seminario 2 – 0 San Agustín

Old Woodlands 3 – 0 Náutico

Nacional 1 – 0 Santa Elena Lagomar

Tenis El Pinar 5 – 1 Sagrada Familia

Semifinales

Sábado 19 de febrero

20:30 horas | Seminario vs. Old Woodlands

22:30 horas | Nacional – Tenis El Pinar