"Vi a Suárez llorando, llorarás hoy y para siempre”: los hinchas de Ghana celebraron la derrota de Uruguay

Tras el partido en el estadio Al Janoub los hinchas de Ghana celebraron en los alrededores del estadio. A pesar de que su selección quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022 festejaron que Uruguay quedó afuera por lo sucedido en Sudáfrica 2010.

Los ghaneses todavía sufren por la eliminación por penales en cuartos de final de aquel torneo y particularmente tienen rencor con Luis Suárez por haber hecho el penal que luego Asamoah Gyan falló.

“Eso me hace realmente feliz porque vi a Suárez llorando de nuevo, llorarás de hoy y para siempre. Tuvo la chance de pedir disculpas y dijo que no, solo cometí falta por eso no pediré disculpas. Todo bien, no hay problema. Hoy te vas a tu casa, que tragedia, no hay nada como esto”, dijo un hincha en los alrededores del estadio.

Mientras los uruguayos se retiraban cabizbajos muchos ghaneses bailaban cerca de la tribuna e incluso varios gastaron a los Celestes. Hubo algunas discusiones pero no llegó a haber peleas en las afueras del Al Janoub.

“ `Kaman tudin tadan´ En árabe quiere decir que lo que no te gusta que te hagan no lo hagas a otros. Por eso estamos felices. Nosotros no clasificamos pero ustedes tampoco. Estamos felices que Corea de Sur clasificó a octavos”, dijo el mismo hincha de Ghana.



“Estamos celebrando la victoria de Corea del Sur frente a Portugal. Lo que Uruguay hizo hace 12 años en 2010 todavía nos duele”, dijo otro fanático con la camiseta, antes de continuar bailando a pesar de haber sido eliminado.