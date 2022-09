Qué jugadores uruguayos están nominados a los premios de la MLS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La MLS se ha vuelto la casa de muchos futbolistas destacados. Incluso hay equipos que cuentan con tres charrúas en sus filas. Orlando City, por ejemplo, cuenta con el ex Peñarol Facundo Torres, el ex Wanderers César Araújo, y ex Nacional Mauricio Pereyra, quien arribó al fútbol estadounidense tras jugar en Rusia. Los dos primeros están nominados a Mejor jugador joven 2022, categoría donde también se encuentra otro jugador con pasado tricolor, Santiago Rodríguez, delantero del New York City.

Nicolás Lodeiro, quien viste la camiseta de los Seattle Sounders, está nominado al mejor jugador de la temporada (Landon Donovan MLS MVP 2022). Esta categoría la comparte con Torres, Pereyra y Rodríguez.

También dicen presente Guzmán Corujo (Charlotte), nominado a Mejor defensa, y Marcelo Silva (Real Salt Lake), en la misma categoría. Mejor defensa.



El otro que aparece es Gastón Brugman, que llegó desde el fútbol italiano tras su pasaje por Parma. El mediocampista de Los Ángeles Galaxy aparece en los nominados a Mejor debutante.

Los uruguayos estarán compitiendo ante jugadores como el argentino Gonzalo Higuaín y los italianos Giorgio Chiellini y Lorenzo Insigne. Mirá todas las nominaciones en la página oficial.

Facundo Torres en acción. Foto: @OrlandoCitySC.

Todas las nominaciones uruguayas

— Santiago Rodríguez (New York City)

Mejor jugador joven 2022 (Sub 22); Landon Donovan MLS MVP 2022 (*mejor jugador de la temporada regular)



— César Araújo (Orlando City)

Mejor debutante 2022; Mejor jugador joven 2022



— Mauricio Pereyra (Orlando City)

Landon Donovan MLS MVP 2022



— Facundo Torres (Orlando City)

Landon Donovan MLS MVP 2022; mejor debutante 2022; mejor jugador joven 2022;



— Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders)

Landon Donovan MLS MVP 2022



— Guzmán Corujo (Charlotte)

Mejor defensa



— Marcelo Silva (Real Salt Lake)

Mejor defensa



— Gastón Brugman (LA Galaxy)

Mejor debutante



* Hasta 01/01/2000