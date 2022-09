El uruguayo Kuki Zalazar jugará en Deportivo La Coruña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo José Luis 'Kuki' Zalazar -hermano de Rodrigo- es nuevo jugador del Deportivo de La Coruña, y, en su presentación con el conjunto coruñés, eplicó que quería salir de la Ponferradina, pese a estar en una categoría superior (la Segunda División española), para sentirse "importante".

"Cuando me llamó el Dépor, no lo dudé, quería salir de la Ponferradina. Tenía dos años más de contrato, estaba en Segunda, con pocos minutos, pero por lo menos estaba entrando, y quería sentirme importante, jugar. Cuando te llama el Dépor es muy difícil decirle que no, es un histórico, un club y una afición de Primera", ha declarado en una rueda de prensa.

El jugador hispano-uruguayo ha precisado que "quería ver si podía" ganarse "un puesto en la Ponferradina" esta temporada antes de decidirse por salir del equipo berciano y bajar una categoría, a Primera Federación (tercera categoría del fútbol español), y vestir la camiseta del Depor: "Quería ser importante y el Dépor es el Dépor", ha insistido.

Se ha mostrado "muy contento de estar" en el Deportivo y "muy ilusionado" y ha asegurado que vio un equipo "muy bueno, con muy buenos jugadores" en el primer partido de la temporada para el conjunto blanquiazul, el pasado sábado ante la Balompédica Linense.

"El ambiente de Riazor fue una pasada. Lo hablaba con algún compañero, que en Segunda no hay estadios como este y con una afición así", ha afirmado.

Sobre su posición en el campo, ha señalado que hasta que llegó a la Ponferradina la temporada pasada no había jugado como extremo.

"Siempre he jugado de delantero, de 9, luego, con el paso de los años, de 10, y el año pasado en la Ponferradina, de banda, que nunca había sido. Es bueno poder jugar en varias posiciones para dar alternativas, pero donde más cómodo me encuentro es de 9 y 10", ha expresado

Zalazar tendrá, según ha dicho, "mucha competencia" para ser titular porque hay "muy buenos jugadores" en el Deportivo. Si bien, ha precisado que se incorpora con el objetivo de "ponérselo difícil al entrenador", aportar su "granito de arena y ver qué pasa".

El atacante es hijo del uruguayo José Luis Zalazar, que jugó siete temporadas en Primera División, entre finales de los ochenta y la década de los noventa.

"El apellido no pesa porque desde pequeño vengo con eso y está dentro de mí, no va a desaparecer", ha comentado el nuevo jugador del Deportivo.