Uruguay es el país de los milagros

No existe el fracaso, salvo cuando dejamos de esforzarnos", escribió Jean Paul Marat, periodista y político revolucionario francés (1743-1793).

Se podrán decir muchas cosas de esta selección Sub 20 que no alcanzó el título ni la gloria, pero no podrán decir que los chiquilines no se esforzaron, que no dejaron todo en la cancha.

Fueron unos titanes. Se entregaron desde el primer al último minuto en cada uno de los partidos. Y si no lograron el objetivo, fue porque sus rivales fueron superiores futbolísticamente hablando.

Ni uno les ganó en amor propio, en ese plus que tiene vestiar la Celeste. Llenaron la cancha de orgullo y de pasión.

Nadie puede reprocharles un gesto, una actitud, una acción demás. Hicieron lo que pudieron y más. No vengan con fracaso. Se dio la lógica. Es la realidad. Uruguay no es Argentina, ni Brasil. Es el país de los milagros. Sólo eso.

Desde el arco