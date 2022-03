Con Uruguay ya clasificado, así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todavía no se completó la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, pero por Conmebol ya se conocen las cuatro selecciones que tienen su clasificación asegurada de forma directa: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

Con el triunfo ante Perú, la Celeste se aseguró ayer su pasaje a la Copa del Mundo y además igualó la línea de Ecuador que perdió con Paraguay. Eso sí, la Tri tiene mejor saldo de goles: +8 contra -2.



Por eso, dependiendo de los resultados de la jornada que viene, se conocerá si Uruguay finalmente termina como segundo o tercero en la tabla.

El repechaje sí se definirá en la última jornada entre Perú (21 puntos), Colombia (20) y Chile (19). El quinto de Sudamérica irá contra el mejor tercero de Asia.



La última fecha se jugará el próximo martes, con todos los partidos a las 20.30 horas: Perú vs. Paraguay, Venezuela vs. Colombia, Chile vs. Uruguay, Bolivia vs. Brasil y Ecuador vs. Argentina.



Quedan aún dos partidos pendientes: Argentina ante Venezuela por la penúltima jornada, que se jugará hoy desde las 20.30. También resta disputar, aún en fecha a confirmar, el Brasil-Argentina suspendido en setiembre del año pasado por las autoridades sanitarias norteñas.