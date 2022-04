El Universitario de Álvaro Gutiérrez cayó 4-1 en el clásico ante Alianza Lima

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Universitario de Álvaro Gutiérrez cayó 4-1 en el clásico peruano ante Alianza Lima por la fecha 10 del Torneo Apertura. Con goles de Jairo Concha, la figura con un doblete, y el aporte de Rodríguez y Barco en el marcador, los blanquiazules festejaron. Para el perdedor descontó Pablo Míguez (en contra).

El equipo del DT uruguayo quedó sexto en el torneo doméstico al llegar a las 16 unidades en 10 encuentros disputados. Por su parte, el elenco vencedor acumula 11 puntos, pero aún tiene dos juegos pendientes.

La derrota generó malestar en el entrenador uruguayo, que dio declaraciones en conferencia de prensa, aunque decidió no responder preguntas. "Me siento dolido por la manera en que se desarrolló el cotejo. Creo que no hay esa diferencia en el marcador. El encuentro empezó de manera pareja, donde tuvimos 10 minutos de desconcentración y ahí vinieron los dos goles de ellos”, expresó Gutiérrez.